Выдвижение кандидатов в Мажилис от Ассамблеи народа Казахстана начнется 11 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана начнется 11 декабря. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев на заседании Центризбиркома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Е. Дауылбаев выступил с докладом «Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов Мажилиса, избираемых Ассамблеей народа Казахстана».

«С 2007 года реализуется конституционное право Ассамблеи народа Казахстана выбирать девять депутатов Мажилиса. Обеспечение подготовки и проведения выборов возлагаются на Центральную избирательную комиссию и комиссию города республиканского значения», – сказал Е. Дауылбаев.

По его словам, правом выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса, избираемых Ассамблеей, обладает Совет АНК. Решение Совета принимается большинством голосов и оформляется выпиской из протокола заседания Совета. Ассамблея направляет решение Совета вместе с заявлением кандидата о согласии на участие в выборах в Центральную избирательную комиссию. Выдвижение кандидатов начинается за один месяц – 11 декабря текущего года и заканчивается в 18 часов по местному времени за 20 дней до выборов – 22 декабря текущего года.

Е. Дауылбаев также сообщил, что регистрация кандидатов начинается за двадцать дней – 22 декабря текущего года и заканчивается в 18 часов по местному времени за 15 дней до выборов – 27 декабря текущего года, если иное не установлено при назначении выборов.

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, т.е. с 18.00 часов 27 декабря и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов – 10 января 2021 года.

Выборы депутатов Мажилиса Парламента, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, проводятся на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Кандидатом в депутаты Мажилиса, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, может быть гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший двадцатипятилетнего возраста, обладающий пассивным избирательным правом, не имеющий непогашенной или неснятой судимости, а также не имеющий судимости за совершение коррупционного преступления и коррупционного правонарушения.