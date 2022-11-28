Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК начнется 29 ноября

28 Ноября 2022, 12:23
Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК начнется 29 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента в Казахстане проводится двумя способами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое: на сессиях областных, городских, районных маслихатов, маслихатов городов республиканского значения, столицы. На них политические партии и иные общественные объедения через своих представителей маслихатов предлагают кандидатуры в депутаты Парламента Сената Республики Казахстан. При этом от нескольких маслихатов может быть выдвинут и один кандидат», - сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров во время заседания.

Второй способ – это самовыдвижение. Кандидат должен быть поддержан не менее, чем 10 % голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, маслихат города республиканского значения или столицы, но не более чем 25 % голосов выборщиков от одного малсихата. Поддержка выборщиков удостоверяется сбором подписей, каждый из выборщиков в праве поставить свою подпись в поддержку только одного кандидата в депутаты Сената.

Подпись после регистрации кандидата отзывается только на основании решения суда. В списки выборщиков включаются все депутаты маслихатов, расположенных на территории области, города республиканского значения или столицы.

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК начинается с завтрашнего дня, 29 ноября, и заканчивается в 18:00 местного времени 14 декабря.

Ранее сообщалось, что депутатом Сената Парламента могут стать граждане РК, проживающие в стране последние 10 лет. Среди требований также возраст более 30 лет, высшее образование, стаж работы не менее пяти лет и постоянное проживание на территории соответствующего региона не менее трех лет.


Теги:
Новости по теме
Кто может стать кандидатом в депутаты Сената Парламента РК
Президент РК назначил выборы депутатов Сената Парламента РК на 14 января
Глава государства подпишет указ о назначении выборов депутатов Сената
Читайте также
Кто может стать кандидатом в депутаты Сената Парламента РК
Президент РК назначил выборы депутатов Сената Парламента РК на 14 января
Глава государства подпишет указ о назначении выборов депутатов Сената
Итоги президентских выборов РК обсудили в Кыргызстане
Депутат предложил установить на портале госзакупок лимит для стройкомпаний
Все виды стройматериалов фактически подорожали на 50% - сенатор
Исключение неполных семей из «Бақытты отбасы» - изучить вопрос призвал депутат
Доля строительства в ВВП Казахстана составляет чуть более 6%
Новости партнеров
Популярное
1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
2 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
3 В пяти областях Казахстана закрыли дороги из-за сильного мороза
4 Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Президент дал ряд поручений Правительству
5 Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты

Лента новостей