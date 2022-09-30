Выделят средства на поддержку аграриев и проекты в обрабатывающей промышленности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Советом директором принято решение о выделении средств дочерним компаниям холдинга для финансирования проектов в сфере обрабатывающей промышленности в рамках государственных программ.

Кроме того, в целях поддержки отечественных аграриев холдингом будут направлены средства по линии АО «КазАгроФинанс».

Дополнительно рассмотрен отчет о результатах внешней оценки деятельности служб внутреннего аудита группы холдинга, который показал их соответствие требованиям международных стандартов.

Фото: primeminister.kz