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Выделят средства на поддержку аграриев и проекты в обрабатывающей промышленности

Редактор:  
Алла Серикбаева
30 Сентября 2022, 11:08
Выделят средства на поддержку аграриев и проекты в обрабатывающей промышленности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Советом директором принято решение о выделении средств дочерним компаниям холдинга для финансирования проектов в сфере обрабатывающей промышленности в рамках государственных программ.

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Кроме того, в целях поддержки отечественных аграриев холдингом будут направлены средства по линии АО «КазАгроФинанс».

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Дополнительно рассмотрен отчет о результатах внешней оценки деятельности служб внутреннего аудита группы холдинга, который показал их соответствие требованиям международных стандартов.


Фото: primeminister.kz


Правительство РК   Сельское хозяйство   Алихан Смаилов  
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