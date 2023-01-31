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Выделяемые детям средства из Нацфонда не будут облагаться налогом – Миннацэкономики

31 Января 2023, 12:30
Выделяемые детям средства из Нацфонда не будут облагаться налогом – Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров ответил на вопросы журналистов касательно налогообложения средств, которые будут выделять детям казахстанцев из Национального фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не планируется облагать налогом доход, полученный детьми, при достижении 18 лет. Если ребенок меняет свое гражданство, то эти средства не получит, а они распределяются среди других детей. Ранее я говорил, что в стране 6,5 млн детей на сегодня», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах после заседания Правительства.

Он также разъяснил механизм расчетов выплаты в случае, если в конкретном году сложился отрицательный баланс доходности Нацфонда.

«Мы как раз-таки для того, чтобы избежать этой проблемы. Берем среднегодовой за 18 лет доход, а он всегда складывался положительным», - отметил министр.

По его словам, детей лишат выплат в случае, если они поменяют гражданство.

«Ребенок может уехать за границу, и если он не меняет своего гражданства, то эти деньги остаются за ним. Но если при достижении 18 лет он все еще является гражданином РК, эти деньги у него остаются», - заключил глава миннацэкономики.


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