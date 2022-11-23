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Выделено 24,9 млрд тенге на субсидирование молочной отрасли в 2022 году в РК

23 Ноября 2022, 17:14
Выделено 24,9 млрд тенге на субсидирование молочной отрасли в 2022 году в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Казахстане произведено около 5,5 млн тонн молока, рост по сравнению с прошлогодними показателями на 2,1 %. Фактический объем производства товарного молока составил 3,4 млн тонн, что тоже больше, чем годом ранее на 1,3 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

Последние два года наблюдается рост себестоимости обработанного молока в среднем на 50 тенге, до 197-200 тенге в ноябре 2022 года. Отпускная цена на предприятиях составляет от 235 до 300 тенге.

Основной причиной удорожания в ноябре стало повышение цен на корма, которые в структуре себестоимости составляют 70 %. Кроме того, подорожали импортные расходные материалы, в том числе упаковочная тара.

Повышение стоимости молока и молочной продукции также имеет сезонный характер.

Вместе с тем, в этом году на субсидирование молочной отрасли выделено порядка 24,9 млрд тенге, из них 18,6 млрд тенге на производство молока. Воспользовались данной господдержкой 467 субъектов отрасли, в том числе молочно-товарные фермы и СПК.


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