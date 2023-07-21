Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Факт хищения 6,5 миллионов тенге экс-руководителем КГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района» выявила прокуратура Кордайского района Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.



Из материалов дела следует, что в селе Сарыбастау экс-руководитель отдела ЖКХ «М», директор ГКП «Кордай Су» «К» и предприниматель «Е» согласно документам должны были построить водонапорную башню, стоимость которой составляет 12,3 млн тенге.

Однако детальный анализ и визуальный осмотр объекта показал, что фактически водонапорная башня не построена.

В ходе следствия выяснилось, что стороны присвоили 6,5 милионов тенге и разделили между собой, а жителей села оставили пользоваться проточной водой.

По факту прокуратурой района зарегистрировано уголовное дело по п.п.1,2 ч.3 ст.189 УК РК, расследование которого передали спецпрокурорам прокуратуры Жамбылской области.

После завершения расследования, уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

Приговором Кордайского районного суда от 18.07.2023 года «М» признан виновным по п.п.1,2 ч.3 ст.189 УК РК и осужден на 8 лет лишения свободы.

Предприниматель «Е» признан виновным по ч.5 ст.28 - п.п.1,2 ч.3 ст.189 УК РК и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Незаконно присвоенные деньги возвращены государству в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.