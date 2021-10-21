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    14:51, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Выделение пособий переселяющимся на север казахстанцам активизирует процесс – член АНК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член АНК Алишер Сатвалдиев из Туркестанской области отметил, что его земляки готовы переселиться в северные регионы, если там готовы их принять, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы поручили пересмотреть механизм выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север страны, а также возмещать расходы работодателям, нанимающим переселенцев. Эти меры активизируют процесс переселения. Теперь дело за практической реализацией. Нам важна конкретная информация, в какой области и районе есть такие свободные земли, сколько семей там готовы принять, на какие меры поддержки рассчитывать и процесс пойдёт», - сказал Алишер Сатвалдиев, выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК.

    Он также выразил надежду, что начинания его земляков, переселяющихся в северные области, не разобьются о бюрократические преграды.

    «Со своей стороны, мы готовы вести разъяснительную работу, начинать со школьников, чтобы заранее ориентировать их к профессии, в какой из регионов Казахстана планировать свой переезд, чтобы там жить и работать», - добавил Алишер Сатвалдиев.

    Напомним, сегодня в столице состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    Теги:
    Соцвыплаты Ассамблея народа Казахстана АНК Общество
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