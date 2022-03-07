Выдающиеся женщины современного Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанки, имеющие особые заслуги перед страной, делают чуть больше, чем другие. Однако они такие же женщины, со своими трудностями и обязанностями, которые никто не отменял. Мы расскажем о десяти женщинах, которые внесли свой вклад в развитие современного Казахстана и сделали нашу страну узнаваемой в мире. Кто они и какие качества помогли им добиться высот в своем деле, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Күнсұлу Закарья

Пожалуй, начнем с человека, который внес вклад в спасение жизней в непростой период пандемии коронавирусной инфекции. Казахстан стал одной из немногих стран, которая разработала собственную вакцину против COVID-19. Создана она была под руководством выдающейся женщины, доктора биологических наук Күнсұлу Закарья. Отечественная инактивированная вакцина QazVac, доказала свою эффективность и пополнила список достижений страны, повысив ее узнаваемость и престиж в международном сообществе.

Күнсұлу Закарья в настоящее время возглавляет «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» КН МОН.

Ученый и доктор осуществляла руководство, координацию, мониторинг и контроль исполнения 10-ти научно-технических программ в области биотехнологии, биобезопасности и микробиологии, включающих более 200 научных проектов, в том числе 22 международных.

В данный момент Күнсұлу Закарья является научным руководителем трех научно-технических программ в области биологической безопасности.

Залогом своего успеха наша соотечественница считает самодисциплину, целеустремленность, настойчивость, ответственное отношение к учебе, работе, поручениям, данному слову и обещанию, а также ответственность за свои действия и результаты. Любые вызовы, встречающиеся на пути, по ее мнению, нужно рассматривать, как возможности для роста и развития. Своей мечтой доктор биологических наук видит участие в формировании и строительстве биотехнологической отрасли страны.

За свои заслуги перед страной Күнсұлу Закарья награждена орденами «Барыс» и «Даңк», а также удостоена государственной премии в области науки и техники имени Аль-Фараби, которую, к слову, ученый пожертвовала на благотворительность.

Акмарал Арыстанбекова

Сложно представить дипломатическую службу страны без первой женщины, которая возглавила в 1989 году Министерство иностранных дел КазССР - Акмарал Арыстанбековой. Акмарал Хайдаровна стояла у истоков государственности. Ее работа стала яркой страницей становления и развития национальной дипломатической службы, а также содействовала росту авторитета Казахстана на международной арене.

Акмарал Арыстанбекова стала первой женщиной в истории страны, которая была назначена на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла. А в 1992 году она стала первым Постоянным Представителем РК в ООН, где проводила работу по ознакомлению с политикой нового независимого государства среди стран – участниц организации.

Дипломат занимала должность Посла РК во Французской Республике и Постоянного Представителя Казахстана при ЮНЕСКО по совместительству. Сегодня казахстанские студенты, а также студенты за рубежом изучают современную дипломатию по научным трудам Акмарал Арыстанбековой. В ее работе со студенческой молодежью воплотилось самое главное в образовании – большой практический опыт и научность, а также ее умение дать научное обобщение сложным процессам мировой политики.

Айгуль Куспан

Еще один дипломат современного Казахстана Айгуль Куспан начинала свою карьеру с преподавателя иностранных языков. В разные годы работала атташе, секретарем, советником посла в ряде европейских стран, таких, как Австрия и Литва. Работала заместителем директора Департамента МИД по европейским странам. А в 2018 году была назначена на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла в Королевстве Бельгия, а затем в Люксембурге. Позже Айгуль Куспан стала главой Представительства РК при ЕС и по совместительству в НАТО. А в прошлом году стала депутатом Мажилиса Парламента седьмого созыва. В данный момент Айгуль Куспан занимает пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК.

По словам Айгуль Сайфоллаевной, карьеру в дипломатии она начала достаточно поздно, в 37 лет. Мыслей о том, что она успеет сделать головокружительную карьеру не было. Просто работала с удовольствием, понимая, что вносит вклад в строительство государства. Считает, что секретом успеха является постоянная работа над собой и наличие пытливого ума, а также делать на своем месте то, что от тебя зависит. Айгуль Куспан получила Национальный орден Франции за заслуги и была удостоена награды «Құрмет».

Гульшара Абдыкаликова

Гульшара Абдыкаликова – первая женщина в Казахстане, которая стала акимом области. В настоящее время она возглавляет Кызылординскую область.

Гульшара Наушаевна родилась в селе Соло-Тюбе Кызылординской области. Начинала свою трудовую деятельность в областном отделе социальной защиты населения. В разные годы занимала пост министра труда и социальной защиты, советника Президента, председателя Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике, два раза была заместителем Премьер-Министра РК (в 2013 и в 2019 году). А с 2014 – по 2019 год занимала пост Государственного секретаря РК. Награждена орденом «Парасат».

Роза Рымбаева

Советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса и педагог-профессор. В 70-е годы прошлого века Роза Рымбаева была третьей среди лучших певиц СССР, сразу после Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Ее называли золотым голосом Казахстана и поющим соловьем Средней Азии. Известность пришла к певице в июне 1977 на Фестивале «Золотой Орфей» (Болгария), где она получила Гран-При за исполнение песни «Алия».

На протяжении всей музыкальной карьеры выпустила множество хитов и представляла страну на различных конкурсах и событиях.

В 2008 году несла факел Пекинской Олимпиады. В 2011 году исполнила гимн и несла факел VII Зимних Азиатских Игр, которые проходили в Казахстане.

Роза Рымбаева поет на сцене более 45 лет и все годы своего творчества певица гастролирует. Она дала старт многим талантливым музыкантам-соотечественникам, среди которых участники группы «А’Студио».

Сегодня ее имя увековечено именными звездами на родине, а также в России – на Площади звезд эстрады в Москве и Беларуси – на Площади звезд возле Летнего амфитеатра в Витебске. По словам Розы Куанышевны, секрет ее побед даже не в мощном голосе, а в способности переживать материал, в драматургии песни.

Кстати, Розу Рымбаеву назвали в честь другой легендарной певицы казахского народа Розы Баглановой.

Айман Мусахаджаева

Первая скрипка нашей страны и всемирно известная скрипачка Айман Мусахаджаева. Профессор Московской, Алматинской, Бишкекской консерваторий, воспитала ни одно поколение музыкантов. По ее инициативе в 1991 году был создан Казахский государственный симфонический оркестр. Работала художественным руководителем и главным дирижером Государственного камерного ансамбля «Академия солистов» в 1993 году. С 1998 года – ректор ГУ «Казахский национальный университет искусств».

За выдающиеся достижения в музыкальном искусстве была удостоена званий Народной артистки Республики Казахстан, Героя труда Казахстана, академика Международной академии творчества и почетного звания ЮНЕСКО «Артист мира». Айман Кожабековна считает, что для достижения успеха нужны не только талант, но, прежде всего, сила воли и терпение, чем, по словам ее педагогов, она всегда отличалась.

Аружан Саин

Аружан Саин – телеведущая, продюсер и актриса, известна своей благотворительной деятельностью. В 2006 году основала «Добровольное общество «Милосердие», которое занимается помощью больным детям, а также домам ребенка и детским домам. За помощь инвалидам была номинирована на премию «Алтын Журек». Указом Президента Республики Казахстан 9 декабря 2019 года была награждена Орденом «Курмет».

В 2019 году она была назначена на пост Уполномоченного по правам ребенка в РК. Аружан Саин ставит своей задачей кардинально изменить политику в отношении детей – решить системные проблемы и дать больше возможностей казахстанским детям.

Одна из основных ее инициатив, которая начала работать в прошлом году – развитие массового детского спорта за счет подушевого финансирования. Благодаря этой инициативе, на сегодняшний день более 162 тысяч детей занимаются спортом и развитием в бесплатных кружках и секциях.

Мария Мудряк

Обладательница чарующего лирико-колоратурного сопрано своим неповторимым исполнительским мастерством давно покорила не только казахстанскую, но и зарубежную публику. Сегодня Мария Мудряк весьма востребована в лучших театрах мира и исполняет ведущие партии в операх «Травиата», «Фауст», «Богема» и «Турандот».

Талант Марии проявился еще в детстве. В 9 лет она отправилась в Италию и училась в Высшей академии музыки в Милане. После окончила магистратуру в Государственной консерватории имени Джузеппе Верди. Своей самой сильной чертой характера Мария Мудряк считает целеустремленность. По ее мнению, если человек мастер своего дела, то всегда найдет свое место в жизни и будет востребован. Она уверена, что профессионализм дает возможность по-другому смотреть на этот мир.

Ольга Шишигина

Казахстанская легкоатлетка и обладательница олимпийского «золота» в Сиднее в 2000 году. Годом ранее стала чемпионкой мира в закрытых помещениях в беге на 100 метров с барьерами.

Своим секретом Ольга Шишигина считает умение чувствовать своих соперников на беговой дорожке, их ритм, топот. Такое умение тонко чувствовать момент и давало преимущество спортсменке.

Заслуженный мастер спорта, после своих побед заведовала кафедрой легкой атлетики Казахской государственной Академии туризма и спорта, а также работала инструктором по спорту пограничной службы КНБ. Имеет звание подполковника.

В 2013 году стала депутатом Мажилиса Парламента V, а затем VI созыва. Награждена орденами «Курмет», «Барыс» I степени, государственной молодежная премией «Дарын» и орденом «Достык» 2-й степени.

Ольга Рыпакова

Казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Чемпионка Олимпийских игр в Лондоне в 2012, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в 2008 и бронзовый призер в Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 в тройном прыжке. Чемпионка мира 2010 года в помещении в тройном прыжке.

Лучший результат в тройном прыжке — 15,25 — был установлен 4 сентября 2010 года в городе Сплит (Хорватия). Этот результат является рекордом Азии в тройном прыжке на открытом воздухе.

Своим секретом Ольга Рыпакова считает постоянную работу над собой и желание выложиться на все 100%. При выборе, чем заниматься в жизни, по ее словам, она не видела другого, потому что вышла из спортивной семьи. Ее папа Сергей Алексеев стал ее первым тренером. Спортом занимаются ее супруг и дети.

Ольга Рыпакова имеет многочисленные награды за заслуги в развитии физической культуры, спорта и туризма, и признание на родине. Например, в 2014 году в Усть-Каменогорске открылся легкоатлетический центр с международным сертификатом второй категории, названный именем Ольги Рыпаковой.

Какими бы ни были победы или высоты, которых достигли эти женщины, прежде всего они женщины, матери, хранительницы очага, которые совмещают свое дело жизни с домашними обязанностями и семьей. На разных порах их подстегивало и улучшение бытовых условий, ведь, как отметила Кунсулу Закарья в одном из своих интервью, «быт определяет сознание», и желание достичь успеха, но больше всего их мотивировало не уронить вверенную им ответственность за целую страну и «держать удар».

Рабига Нурбай