Выдача участков под ИЖС должна проводиться в порядке очередности - Махамбет Досмухамбетов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на расширенном заседании общественного совета дал поручение вернуть государству неиспользуемые земли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

«Этот вопрос – на контроле Елбасы и Президента. В этой связи должна быть активизирована работа по выявлению и изъятию у собственников и землепользователей неиспользуемых земельных участков, а также земельных участков, используемых не по целевому назначению или с другими нарушениями законодательства», – сказал Махамбет Досмухамбетов.

О фактах нарушений с выданными земельными участками рассказал председатель общественного совета Атырауской области Мурат Утешев.





Он привел ряд примеров, когда земельные участки выдавались под коммерческие цели, а затем собственники продавали их для индивидуальной застройки. Таким образом, многие частные домостроения в данное время остаются незаконными.





Такая же ситуация и с земельными участками, выданными для сельскохозяйственных нужд. Десятки тысяч гектаров земли долгие годы остаются неиспользованными. Решением суда часть из них уже возвращена государству. Однако проблема до сих пор остается острой.

Аким области поручил компетентным органам вести мониторинг и контроль за выдачей и использованием земель.

«Необходимо максимально эффективно использовать наше богатство. В свое время было принято немало незаконных решений по выдаче земельных участков, строительству незаконных домостроений, есть проблема с неиспользованием земельных участков. Конечно, невозможно эти вопросы решить в один день. Но надо действовать, необходимо принимать по ним законные решения. И впредь не допускать подобных нарушений. Без этого проблема может только усугубиться»,- отметил Махамбет Досмухамбетов.

Глава региона дал поручения акимам городов и районов неукоснительно соблюдать все правовые процедуры при выдаче земельных участков.

«При нарушении этих норм акимы будут нести персональную ответственность. Выдачу земельных участков для коммерческой и сельскохозяйственной деятельности необходимо проводить через аукционы и конкурсы. Выдача участков под индивидуальное жилищное строительство должна проводиться в порядке очередности. Также необходимо исключить выдачу земель, где не проведены инженерные коммуникации. Приостановить строительство домостроений, которые на сегодня не узаконены», дал поручение Махамбет Досмухамбетов.























