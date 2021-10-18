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    14:20, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Выброшенные морковь и картофель собирают сельчане в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В соцсеть попало видео, на котором люди в селе Актогай собирают выброшенные, по мнению автора материала, морковь и картошку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выкидывают просто так, а потом искусственно подымут цены. Хранить видимо негде вот и выкидывают», (орфография автора сохранена - Казинформ) – написал автор поста на Instagram странице «zhaloby_pavlodar».

    За кадром мужчина говорит, что происходящее снято в селе Актогай Павлодарской области. На земле разбросаны горы моркови и картофеля. Люди собирают их в мешки вёдра.

    «При уборке сельскохозяйственных культур бывают допустимые потери, это называется рефакцией; у разных культур - свой процент рефакции от общего валового сбора. Кроме того, при закладке на хранение картофель и морковь, которые не соответствуют стандартам, считаются неликвидным товаром. Речь идёт о мелких, повреждённых и других корнеплодах, потерявших товарный вид», - прокомментировали в управлении сельского хозяйства Павлодарской области.

    Там отметили, что такова практика всех крестьянских хозяйств, и население может спокойно перебирать и забирать подобную продукцию для собственных нужд.

    Всего в этом году в Павлодарском Прииртышье, по данным управления сельского хозяйства, вырастили 619 тысяч тонн картофеля и 223 тысячи тонн овощей.




    Теги:
    Сельское хозяйство Общество для mail.ru Павлодарская область Акмолинская область
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