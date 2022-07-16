16 Июля 2022 10:45

Выброшенного новорожденного обнаружили в коробке в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Новорожденного младенца, оставленного во дворе дома, нашли в Караганде. Состояние ребенка тяжелое, так как он родился недоношенным. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка разыскали мать младенца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

15 июля около 21:00 в Центральный отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение о том, что в одно из медицинских учреждений доставлен новорожденный мальчик. Младенца нашла случайные прохожие во дворе многоэтажного дома. На место прибыла следственно-оперативная группа.

«21-летняя свидетельница пояснила, что вечером вышла из подъезда дома и возле скамейки увидела бумажную картонную коробку, в которой находился завернутый в одеяло младенец. Девушка взяла его на руки и отнесла в ближайшее медицинское учреждение. По словам врачей, ребенок недоношенный, в тяжелом состоянии. В настоящий момент мальчик находится в перинатальном центре под наблюдением врачей», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Сотрудниками полиции установлена и задержана мать ребенка - 23-летняя жительница области.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Проводится расследование.