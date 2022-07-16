Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Выброшенного новорожденного обнаружили в коробке в Караганде
16 Июля 2022 10:45

Выброшенного новорожденного обнаружили в коробке в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Новорожденного младенца, оставленного во дворе дома, нашли в Караганде. Состояние ребенка тяжелое, так как он родился недоношенным. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка разыскали мать младенца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

15 июля около 21:00 в Центральный отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение о том, что в одно из медицинских учреждений доставлен новорожденный мальчик. Младенца нашла случайные прохожие во дворе многоэтажного дома. На место прибыла следственно-оперативная группа.

«21-летняя свидетельница пояснила, что вечером вышла из подъезда дома и возле скамейки увидела бумажную картонную коробку, в которой находился завернутый в одеяло младенец. Девушка взяла его на руки и отнесла в ближайшее медицинское учреждение. По словам врачей, ребенок недоношенный, в тяжелом состоянии. В настоящий момент мальчик находится в перинатальном центре под наблюдением врачей», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Сотрудниками полиции установлена и задержана мать ребенка - 23-летняя жительница области.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Проводится расследование.


Новости по теме
Восемь человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Водитель и ребенок погибли при ДТП в Карагандинской области
Мужчина спас троих тонущих детей в Павлодарской области
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Вооруженный мужчина разъезжал на «Лексусе» по столице
Лжесотрудник банка обманул на 1,5 млн тенге жительницу Кокшетау
Восемь человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Антикор продолжает расследование уголовного дела в отношении руководства Нацмузея
Водитель и ребенок погибли при ДТП в Карагандинской области
Ребенка на велосипеде сбили насмерть в Нур-Султане
Адвоката Бурхана Жансейтова задержали в Алматы
Нарушения прав предпринимателей пресекли прокуроры Жамбылской области
Популярное
1 Очередная кормушка для чиновников – экономист о системе ОСМС
2 Механизм уплаты взносов ОСМС самостоятельными плательщиками изменится в РК
3 Будет ли Казахстан закрывать границы в связи с увеличением заболеваемости КВИ
4 Глава государства провел заседание Совета безопасности
5 Посольство РК обратилось к студентам российских вузов из Казахстана

Лента новостей

Архив