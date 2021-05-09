Выборы в Шотландии выиграли партии, выступающие за отделение от Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выступающие за отделение от Великобритании партии завоевали большинство на выборах парламента Шотландии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC News.

На первых после Брексита выборах парламента Шотландии большинство завоевали партии, выступающие за отделение от Великобритании. Теперь они намерены объявить референдум о независимости.

Подсчет голосов, поданных на выборах 6 мая, закончился в Шотландии только вечером в субботу - и выяснилось, что две партии сепаратистов, правящая Шотландская национальная партия (ШНП) и шотландские зеленые сообща получили большинство в 72 мандата (64 и 8) из 129.

ШНП в предвыборной программе пообещала провести референдум до конца 2023 года.