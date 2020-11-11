Выборы в парламент завершились в Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – В Иордании завершились выборы в нижнюю палату Национального собрания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт The Jordan Times.

В ходе электоральной кампании 1693 кандидата, в числе которых 364 женщины, вели борьбу за 130 депутатских мандатов. Избранные депутаты будут представлять своих сторонников в течение следующих четырех лет.

Голосование началось в 07:00 и должно было завершиться в 19:00, но по решению Независимой избирательной комиссии (НИК) участки закрылись на 2 часа позже, поскольку организаторы выборов решили продлить период голосования до 21:00.

Несмотря на это в выборах приняли участие всего около 1,3 миллиона человек, что составило около 29,9% из примерно 4,6 миллиона избирателей, обладающих правом голоса. Об этом на пресс-конференции сообщил главный комиссар НИК Халид Калалде.

«Комитет, присутствующий на избирательных участках немедленно приступит к подсчету голосов, и как только подсчет будет завершен, мы объявим результаты», - сообщил глава комиссии.

Калалде поспешил добавить, что сообщений о нарушении общественного порядка связанных с COVID-19 не поступало, уточнив, что «правительство тщательно изучило ситуацию, прежде чем принять решение о проведении выборов, чтобы обеспечить продолжение демократического процесса в стране».

Чиновник также упомянул о создании трех специализированных комитетов, которые возглавили отставные судьи и общественные деятели. Комитеты распределены в Аммане, Ирбиде и Караке. Они будут работать над обеспечением справедливого и прозрачного избирательного процесса путем проверки предварительных результатов выборов.

«Нашей главной заботой было обеспечение защиты избирательного процесса и успеха выборов, и я считаю, что нам это удалось», - заявил Калалде.

Выборы в парламент XIX созыва были проведены после королевского указа в июле, предписывающего властям провести парламентские выборы в соответствии с положениями закона.