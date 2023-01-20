Выборы в Мажилис и маслихат - когда начнут выдвижение, регистрацию и агитацию кандидатов

20 Января 2023, 13:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК приняла календарный план проведения выборов депутатов Мажилиса и депутатов маслихатов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, учитывая совмещение выборов в центральные и местные представительные органы, целесообразно установить единые сроки этапов выдвижения, регистрации по всем выборам депутатов Мажилиса и маслихатов.

«Выдвижение начинается со дня опубликования Указа о назначении выборов и продлится 20 дней, заканчивается в 18 часов по местному времени в каждом регионе 8 февраля. Регистрация кандидатов продлится с 20 января по 18 февраля. Предвыборная агитация будет проводиться с 18:00 18 февраля, по завершении этапа регистрации, и до 00:00 18 марта. 18 марта – день тишины. 19 марта – день выборов», - сообщил Константин Петров на заседании ЦИК.

Проведение голосования на избирательных участках в день выборов - с 07:00 до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования.

«Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на избирательном участке участковыми избирательными комиссиями начинается в 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования. Таким образом, общая продолжительность внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, от дня назначения до дня голосования составит 59 дней», - заявил зампредседателя ЦИК.

Ранее стало известно, что внеочередные выборы депутатов маслихатов пройдут в один день с выборами депутатов Мажилиса - 19 марта.

Вчера Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровне.

Президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.