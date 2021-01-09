Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Выборы в Алматы: что нужно знать избирателям

Автор:  
Еламан Турысбеков
9 Января 2021, 15:12
Выборы в Алматы: что нужно знать избирателям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10 января состоятся выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты городов. Как будут проходить голосование в Алматы, рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Жанна Асанова, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В связи с пандемией коронавируса, в городе приняты все меры для обеспечения безопасности здоровья жителей. Подробнее по ссылке.

Избирательные участки работают с 07:00 утра до 20:00 вечера.

Избиратели должны прийти в масках, если маски нет, то им будут выдавать при входе. Если у избирателя наблюдается повышенная температура, то он не будет допущен. Скорая помощь будет дежурить. Они доставят пациента в инфекционный стационар, а там врачи обследуют и определят состояние его здоровья. Если потребуется, госпитализируют. В медицинском учреждении есть закрытые участки, там будет дана возможность проголосовать этому человеку.

Свой избирательный участок можно узнать в контакт-центре по единому бесплатному номеру 221-10-01, который работает 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00 часов. Получить информацию и проверить себя в списке избирателей можно также с помощью Telegram-бота @sailau_almaty и на онлайн-сервисах «Open Almaty» и http://service.almaty.kz/ru.

«Много вопросов, почему меня нет в списках. Когда мы начинаем выяснять, оказывается, что у человека прописки нет или он прописан в другом городе. В список избирателей входят граждане, которые имеют прописку в Алматы, все остальные граждане будут голосовать по открепительным удостоверением, если они это взяли», - пояснила Жанна Асанова.

Процедура голосования: избиратель должен при себе иметь удостоверение личности, он находит себя в списке, расписывается и получает два бюллетеня - за Мажилис и за маслихат. «Сейчас говорят, что в некоторых регионах бюллетеней несколько, но это зависит от уровней маслихата (есть районные, областные), но в Алматы только один маслихат, поэтому бюллетеней будут два», - заметила спикер.

Также согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РК, предусмотрено использование кабины для тайного голосования без передней шторки. Данное требование не противоречит законодательству по проведению выборов и действовало во время выборов депутатов Сената Парламента РК в августе 2020 года. Мера способствует естественной циркуляции воздуха и обеспечивает дополнительное проветривание для недопущения распространения инфекции.

В Алматы 581 избирательный участок, в том числе 74 - в местах временного пребывания граждан. Помещения для голосования всех избирательных участков соответствуют требованиям Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и инструкции Центризбиркома по оснащению.

На 507 участках в общей сложности будет задействовано 2 535 медработников: 1014 врачей, 1521 медсестер. Кроме того, рядом с определенными избирательными участками будут дежурить бригады скорой медицинской помощи. Также дополнительные экипажи, в случае необходимости, будут приезжать по поступившим вызовам.

В день голосования на каждом избирательном участке будут дежурить медицинские работники, в частности:

- на входе будут стоять медицинские сестры с тепловизорами для определения температуры тела избирателей;

- на каждом избирательном участке будут находится медицинские работники для оказания медицинской помощи в случае необходимости;

- все медицинские работники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Лица с положительным результатом лабораторного обследования, и лица, не имеющие ПЦР-исследование на руках, на избирательный участок не допускаются.

По закону, если избиратели по состоянию здоровья, по причине ухода за больным членом семьи, а также находящиеся в отдаленных и труднодоступных районах, не могут прибыть для голосования, они должны обратиться с письменной просьбой в участковую избирательную комиссию не позднее 12 часов в день голосования.

На избирательных участках созданы условия для людей с ограниченными возможностями - установлены специальные кабинки с более широкой формой. Все избирательные участки расположены на первых этажах. Для инвалидов по зрению изготовлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

«По городу Алматы бюллетеней будет два: для Мажилиса и маслихата, соответственно трафаретов будет два для людей с проблемами со зрением. Это очень важно. Прошу донести, если есть такие друзья, родственники. По Мажилису бюллетень будет иметь квадратные тактильные прорези, по маслихату – круглые. На эту тему изготовлен специальный ролик, который ротируется на избирательных участках», – отметила председатель территориальной избирательной комиссии Жанна Асанова.

Кроме того в Алматы общественный транспорт в день выборов, 10 января, будет курсировать в штатном режиме. Бесплатный проезд не предусмотрен.


Алматы   Мажилис   Регионы Казахстана   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом