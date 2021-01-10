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Выборы стартовали в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Января 2021, 07:43
Выборы стартовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 10 января, в Казахстане начались выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты. В Алматы с 7 утра открыты все избирательные участки, их в городе 507, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На всех участках отработан алгоритм по предупреждению распространения коронавируса: размещены информация по профилактике КВИ, установлены санитайзеры для дезинфекции рук.

На участках также дежурят медицинские работники, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты. Они на входе с тепловизорами проверяют температуры тела избирателей и готовы оказать медпомощь в случае необходимости.

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Избирательные участки открыли Гимном Республики Казахстан. На одном из них, где побывали наши корреспонденты, за пять минут до открытия в присутствии наблюдателей проводили пломбирование избирательных ящиков.

Председатель избирательного участка Айнура Нурпеисова сообщила, что на ее участке №373 зарегистрировано 2044 избирателей. Здесь находятся 5 наблюдателей и 9 членов избирательной комиссии.

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На избирательных участках также созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Установлены специальные кабинки с более широкой формой, а для инвалидов по зрению изготовлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

Тем временем, первые посетители уже на некоторых участках успели проголосовать. Один из жителей города, 65-летний Жансерик Бегимжанов заявил, что они всей семьей традиционно посещают выборы. Он также призвал всех не остаться в стороне и участвовать на выборах.

Отметим, что избирательные участки работают с 07:00 утра до 20:00 вечера. Все избиратели должны прийти на голосование в масках, в противном случае они не будут допущены. Люди с повышенной температурой сразу будут доставлены в инфекционный стационар. Если потребуется, госпитализируют. В медицинском учреждении есть закрытые участки, там будет дана возможность проголосовать этому человеку.

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Ранее член штаба наблюдателей от территориального объединения профсоюзов города Алматы на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов Алмагуль Акимова сообщала, что профсоюзный центр Алматы представляет более 200 тысяч членов. Более тысячу наблюдателей будут работать на 507 открытых избирательных участках Алматы .

Свой избирательный участок можно узнать в контакт-центре по единому бесплатному номеру 221-10-01, а также с помощью Telegram-бота @sailau_almaty и на онлайн-сервисах «Open Almaty» и http://service.almaty.kz/ru.

Добавим, что на 507 участках в общей сложности задействовано 2 535 медработников: 1014 врачей, 1521 медсестер. Кроме того, рядом с определенными избирательными участками будут дежурить бригады Скорой медицинской помощи. Также дополнительные экипажи, в случае необходимости, будут приезжать по поступившим вызовам.

Процедура голосования: избиратель должен при себе иметь удостоверение личности, он находит себя в списке, расписывается и получает два бюллетеня - за Мажилис и за маслихат.

Также согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, предусмотрено использование кабины для тайного голосования без передней шторки. Данное требование не противоречит законодательству по проведению выборов и действовало во время выборов депутатов Сената Парламента РК в августе 2020 года. Мера способствует естественной циркуляции воздуха и обеспечивает дополнительное проветривание для недопущения распространения инфекции.

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По закону, если избиратели по состоянию здоровья, по причине ухода за больным членом семьи, а также находящиеся в отдаленных и труднодоступных районах, не могут прибыть для голосования, они должны обратиться с письменной просьбой в участковую избирательную комиссию не позднее 12 часов в день голосования.


Алматы   Выборы-2021  
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