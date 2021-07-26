Выборы сельских акимов закладывают основу качественно новой среды - Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На региональных ресурсах уже появляются предварительные результаты прошедших вчера первых в истории прямых выборов сельских акимов. К этому, безусловно, знаковому событию изначально было приковано внимание многих экспертов. Поэтому, уверен, что итоги этих выборов будут еще детально изучаться аналитиками и всесторонне освещаться в отечественных медиа. Об этом заявил в своем Telegram-канале помощник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

Ерлан Карин обозначил несколько моментов, «подчеркивающих, на мой взгляд, стратегическую значимость состоявшихся выборов сельских акимов».

Во-первых, проведение этих выборов фиксирует серьезные институциональные изменения в системе местного государственного управления. Они закладывают основу качественно новой среды, которая в долгосрочной перспективе будет определять характер взаимоотношений между государством и обществом.

Во-вторых, наряду с принятием нового закона о мирных собраниях, либерализацией законодательства о выборах и политических партиях, введение прямой выборности акимов способствует повышению политической культуры и политического участия казахстанцев.

В-третьих, эти выборы закрепили заданную Президентом тенденцию на последовательное формирование новой генерации государственных служащих, совершенствование подходов в работе государственного аппарата в соответствии с требованиями времени. В этом контексте прошедшие выборы способствуют определенному обновлению корпуса сельских акимов, притоку новых лиц на госслужбу. Все это в совокупности даст позитивный импульс дальнейшему развитию системы местного государственного управления, станет одним из факторов прогрессивных изменений в стране.

В целом, эти выборы еще раз подтвердили последовательность курса Главы государства на осуществление системных политических преобразований. Они наглядно показали, что все инициативы и решения Президента поэтапно реализуются на практике, находя также широкую поддержку в обществе. Только по части политических реформ по инициативе Президента за эти два года приняты уже 10 законов. Еще несколько законопроектов находятся на разной стадии рассмотрения.