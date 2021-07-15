Выборы сельских акимов: сколько кандидатов в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В 71 сельских округах Алматинской области путем прямых выборов избираются акимы. На сегодня зарегистрированы 242 кандидата. Об этом в ходе брифинга сообщил член Алматинской областной избирательной комиссии Жаксылык Каһарман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что выборы 71 акима сельских округов на 25 июля 2021 года назначены в 17 районах (городах) области из 20. При этом 60 акимов избираются в связи с истечением срока полномочий, 11 (15,5%) - в связи с досрочным сложением полномочий.

«Выдвинуты 279 кандидатов, из них 93 (33,3%) - политическими партиями, 186 - самовыдвижением. Средняя конкурентность - 3,9 человека. Все округа имеют по три и более кандидатов. Наибольшее количество кандидатов - девять (Чапаевский с/о Илийского района). В том числе, политические партии представили кандидатуры по 71 избирательному округу: партия «Nur Otan» - 57 кандидатов, НДПП «Ауыл» - семь кандидатов, ДПК «Ак Жол» - один кандидат, ПП «АDAL» - 13 кандидатов, НПК - 12 кандидатов, ОСДП - три кандидата. При этом в восьми округах (11,2%) (Аксуского, Алакольского, Кегенского, Кербулакского, Панфиловского района) кандидаты выдвигались только путем самовыдвижения», - сказал Жаксылык Каһарман.

Он добавил, что по состоянию на 18.00 14 июля завершилась регистрация кандидатов на выборы. Зарегистрированы 242 кандидата, из них 85 выдвинуты политическими партиями: от партии «Nur Otan» - 57 кандидатов, НДПП «Ауыл» - шесть кандидатов, ДПК «Ак Жол» - один кандидат, ПП «АDAL» - 11 кандидатов, НПК - семь кандидатов, ОСДП - один кандидат. 157 кандидатов выдвинулись путем самовыдвижения.

«Сняты по различным причинам 29 кандидатов, в том числе: 17 - отказано по несоответствию требованиям, 12 - по заявлениям о снятии своей кандидатуры. Отменена регистрация одного кандидата по собственному заявлению», - заявил он.

Сообщается, что предвыборная агитация началась после 18.00 от 14 июля и закончится в 00.00 24 июля 2021 года. Из республиканского бюджета для каждого кандидата покрываются расходы на агитацию в размере 220 000 тенге.

Кандидат в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа выступает с предвыборной программой своей будущей деятельности. Предвыборная программа не должна провозглашать идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культ жестокости и насилия, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований.

В случае нарушения указанных требований соответствующая избирательная комиссия вправе отказать кандидату в регистрации партийного списка, а в случае выдвижения кандидатом такой предвыборной программы после регистрации – отменить решение о регистрации кандидата.

Ранее сообщалось , что в Алматинской области ведется активная работа по организации независимого наблюдения за ходом выборов акимов сельских округов.



