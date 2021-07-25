Выборы сельских акимов открывают новые возможности для граждан - Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новых возможностях, которые появились для граждан с введением прямой выборности сельских акимов, написал помощник Президента Республики Казахстан по политическим вопросам Ерлан Карин в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в Казахстане впервые проходят прямые выборы сельских акимов. Это очень важный момент, который, как сказал Президент, открывает новый этап политической модернизации в нашей стране.

Инициативу о введении прямой выборности акимов Глава государства озвучил в прошлогоднем Послании. В результате со времени ее выдвижения до фактической реализации прошло меньше года.Выборы сельских акимов открывают новые возможности для граждан напрямую влиять на развитие своих населенных пунктов. Они формируют новые долгосрочные принципы функционирования системы государственного управления, качественно меняют сам характер взаимоотношений между государством и обществом.Поэтому логично, что ход этой избирательной кампании вызвал достаточно широкий интерес среди граждан, привел к активизации политического поля страны, показал возросшую политическую конкуренцию на местах. В этом плане также показательно, что своих кандидатов представили все 6 политических партий, было зарегистрировано очень много самовыдвиженцев.В целом, все преобразования в рамках трех политических пакетов, инициированных Касым-Жомартом Токаевым, последовательно воплощаются на практике, отвечают запросам общества и способствуют дальнейшей демократизации страны», - написал Ерлан Карин.