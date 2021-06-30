Выборы сельских акимов как новый импульс политическим реформам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В конце мая 2021 года Президент Казахстана подписал поправки в выборное законодательство, согласно которым акимы городов районного значения, поселков, сел и сельских округов будут избираться посредством прямых выборов. Выборы сельских акимов пройдут уже этой осенью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Strategy2050.kz.

В рамках реализации инициативы Главы государства, озвученном в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, приняты Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов».

Согласно данным законам, в прямых выборах сельских акимов могут участвовать кандидаты: выдвинутые политическими партиями из числа своих членов; самовыдвиженцы путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей, имеющих право голосовать, аким района (города областного значения), если на день окончания выдвижения будет выдвинуто менее двух кандидатов.

Говоря о кандидатах, выдвинутых политическими партиями, следует отметить, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам выборов сельских акимов с участием глав областей и городов республиканского значения, а также руководства Администрации Президента и правительства, состоявшегося 23 июля т.г., акцентировал внимание на усилении партийной конкуренции.

«Выдвижение кандидатов от партий укрепит институциональную целостность государства и будет способствовать более открытому политическому процессу», - подчеркнул Президент.

В настоящее время большинство партий заявили о готовности выдвинуть своих кандидатов в акимы сельских округов. В частности, Народная партия Казахстана заявила, что намерена принять участие в выборах.

«Партия готова пойти навстречу активным и инициативным самовыдвиженцам. НПК разработана медийная платформа «Стань народным акимом!» в форме интернет-сайта, которая позволяет любому желающему подать заявку на участие в выборах от партии НПК», - сообщил глава НПК Айкын Конуров в ходе пресс-конференции в Нур-Султане.

В регионах также готовятся к выборам. К примеру, Акмолинская областная избирательная комиссия провела встречу с политическими партиями, участвующими в выборах акимов поселков, сельских округов и сел. На встрече основным вопросом обсуждения стало разъяснение механизма процедуры организации подготовки документов кандидатов от политических партий и самовыдвиженцев для участия в выборах.

В Акмолинской области из 239 действующих акимов будут избираться 95 (40%). В их выборах примут участие 100 000 акмолинцев – 19% общей численности избирателей. Жители Аршалынского, Жаркаинского, Ерейментауского, Целиноградского районов будут избирать глав администраций районных центров.

Аналогичная работа проводится и в других регионах страны.

«Выдвижение кандидатов в сельские акимы политическими партиями из числа своих членов, может способствовать активизации ими своей деятельности в регионах и особенно в сельской местности», - такое мнение высказал директор «Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев в своем докладе Политические инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: особенности 3 пакетов».

Следует отметить, что в первую очередь будут проведены выборы 729 сельских акимов, а до конца года предстоит избрать еще 46 руководителей местных органов власти.

24 июня в ходе заседания Центральной избирательной комиссии РК рассказали, как будет проходить избирательная кампания.

Член Центральной избирательной комиссии РК Ерлан Дауылбаев сообщил, что выборы назначаются территориальными избирательными комиссиями не менее чем за 40 дней и проводятся не менее чем за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима.

«В случае досрочного прекращения полномочий акима выборы назначаются в течение месяца и проводятся в месячный срок со дня их назначения», - пояснил он.

Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за пятнадцать дней до дня проведения выборов.

«Для избрания акимом города районного значения, села, поселка, сельского округа гражданин Республики Казахстан должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, не иметь судимости и факта совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения признанных в установленном законом порядке», - проинформировал Дауылбаев.

Кандидат в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа, как было отмечено выше, в случае его самовыдвижения должен быть поддержан не менее чем одним процентом голосов от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа, имеющих право голосовать. Поддержка избирателей удостоверяется сбором их подписей.

Что касается регистрации кандидатов, то она начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за 10 дней до дня выборов. Предвыборная агитация кандидатов, как сообщили в ЦИК, начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, т.е. за 10 дней до дня выборов, и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.

Следует отметить, что кандидаты на проверку должны представить ряд документов: копию документа, удостоверяющего личность гражданина РК; послужной список кандидата в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа по форме, согласно приложению к настоящему перечню; копию трудовой книжки; копии документов об образовании.

По данным ЦИК РК, в Казахстане на сегодня насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм все они будут избраны прямым голосованием по истечению срока действующих полномочий. До конца текущего года планируется избрание порядка 775 акимов. Прямое избрание остальных акимов этой категории произойдет в 2022–2025 гг. в связи с разными сроками завершения их полномочий. При этом на проведение выборов акимов из бюджета республики будет выделено порядка 17,6 млрд тенге, включая 4,8 млрд тенге в этом году.

Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел.

Также сообщалось, что 836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане.