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Выборы пройдут открыто, честно и справедливо - Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
6 Октября 2022, 17:15
Выборы пройдут открыто, честно и справедливо - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящие выборы пройдут открыто, честно и справедливо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Устойчивый прогресс немыслим без опоры на традиции и ценности. Как наследники уникальной цивилизации Великой степи, мы должны воспользоваться своим историческим шансом, чтобы построить страну равных возможностей и социальной справедливости, другими словами, Справедливый Казахстан», - заявил Касым-Жомарт Токаев на Форуме народной коалиции, проходящем в столице.

«Уверен, эти выборы продемонстрируют зрелость, силу и единство нашей нации, покажут нашу решимость в достижении поставленных целей. Как действующий Глава государства, заявляю, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо», - заявил Президент.

Ранее сообщалось, что Форум народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева проходит в столице.

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

«Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.


Президент Казахстана   Выборы   Общество   Токаев Касым-Жомарт   Президентские выборы - 2022  
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