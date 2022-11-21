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Выборы Президента РК в Алматы прошли на высоком уровне - наблюдатели из России

21 Ноября 2022, 14:44
Выборы Президента РК в Алматы прошли на высоком уровне - наблюдатели из России
21 Ноября 2022, 14:44

Выборы Президента РК в Алматы прошли на высоком уровне - наблюдатели из России

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наблюдатели из Российской Федерации, главный специалист управления по внутренней политике Правительства Челябинской области Александр Антропов и главный специалист отдела информационно-аналитического обеспечения управления по внутренней политике Правительства Челябинской области Александр Воробьев высоко оценили уровень организации президентских выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы провели наблюдение в рамках миссии СНГ, внеочередные выборы Президента Республики Казахстан проведены в соответствии с электоральным законодательством страны. В стране созданы все необходимые условия для работы международных наблюдателей. Выборы прошли на высоком организационном уровне. Вчера мы посетили семь избирательных участков. Выборы в наших странах схожи по организационным моментам. Значительных отличий нет. Отрицательных ситуаций не зафиксировали, запомнился положительный момент - дружелюбное отношение членов избирательных комиссий», - сообщил Александр Воробьев на брифинге.

Наблюдатель из России подчеркнул, что в Казахстане внедрены технологические новации, проведена серьезная информационная работа среди избирателей.

Александр Антропов отметил профессионализм членов избирательных комиссий, их подготовку, грамотное заполнение документов, обеспеченность участков информационной документацией.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей.


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