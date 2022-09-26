Выборы Президента РК: Будут ли учитываться голоса из графы «против всех»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов пояснил, как будет работать графа «против всех» в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это означает, что тот человек, который хочет проголосовать против всех, будет иметь возможность выразить свое волеизъявление. Но победителем будет считаться тот, кто набрал более 50 % голосов. Если же в первом туре этого не будет, то будет назначено повторное голосование, тогда к выборам будут допускаться два кандидата, набравшие большинство голосов. Естественно, среди них потом определится победитель. Такая на сегодня процедура», - сказал он на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что внеочередные президентские выборы назначены на 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.

О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.