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Выборы Президента-2022: как узнать свой избирательный участок в Карагандинской области

15 Ноября 2022, 17:15
Выборы Президента-2022: как узнать свой избирательный участок в Карагандинской области
15 Ноября 2022, 17:15

Выборы Президента-2022: как узнать свой избирательный участок в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области запустили Telegram-бот @sailau09, в котором они смогут узнать адрес и номер своего избирательного участка. Информация доступна по ИИН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проверить себя в списках избирателей также можно несколькими способами. Действует специальный сайт sailau09.kz и рубрика на Портале электронных услуг области. Здесь каждый пользователь через ИИН или номер удостоверения личности может найти свой участок. Кроме того, на сайтах акиматов всех городов и районов области доступна вкладка «Проверь себя в списках избирателей».

Информацию выдает и Единая диспетчерская служба Senim109. Люди, у которых есть проблемы с доступом в интернет, могут позвонить на номер 109.

Необходимо будет лишь продиктовать свой ИИН. Операторы Senim ответят и на частные вопросы по процедуре выборов – к примеру, как проголосовать в другом городе, в больнице, на вахте и т. д. Звонок в службу бесплатный.

Внеочередные выборы Президента Казахстана состоятся 20 ноября.


Фото: Акимат Алматы
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