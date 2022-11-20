Выборы организованы в рамках международных стандартов – представитель Грузии

20 Ноября 2022, 16:00

20 Ноября 2022, 16:00

Выборы организованы в рамках международных стандартов – представитель Грузии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международные наблюдатели из Грузии и Армении за внеочередными президентскими выборами в Казахстане поделились своими наблюдениями после посещения избирательных участков для голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы побывали на нескольких участках. Хочу отметить организованность и транспарентность выборов. У избирателей наблюдается чувство гордости, надежды, оптимизма, многие фотографируются у урн. Нарушений как таковых мы не зафиксировали», - сказал представитель Армении Татул Манасерян во время пресс-конференции в Астане.

Политолог из Грузии Вахтанг Маисая посетил 18 избирательных участков, начиная с 8 утра. Он также подчеркнул транспарентность проведения выборов. По его словам, выборы были организованы в духе законодательства Казахстана и международных стандартов. Явка избирателей уже к 12 часам была высокой.

«Было очень интересно и полезно для других стран, как были устроены специальные урны для лиц с ограниченными возможностями. Думаю, что выборы проходили в дружественной атмосфере», - поделился Вахтанг Маисая.

Ранее наблюдатели от Организации Договора о коллективной безопасности отметили высокую явку среди казахстанцев.

Представители Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств сообщили об отсутствии нарушений в проведении внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране, и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах.