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Выборы депутатов Сената пройдут 12 августа

12 Июня 2020 07:06
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Выборы депутатов Сената пройдут 12 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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О назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.


Президент

Республики Казахстан К.Токаев


Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2020 года

№ 351
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#Президент Казахстана   #Акорда   #Выборы  
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