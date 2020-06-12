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вчера 22:43
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Выборы депутатов Сената пройдут 12 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
О назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан
В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.
2. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2020 года№ 351
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