Выборы акимов: как проходит избирательная кампания в регионах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В регионах Казахстана проходит избирательная кампания сельских акимов. Как готовятся в регионах к прямым выборам акимов сел - в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

В этом году институт косвенных выборов акимов через маслихаты заменен на прямые. Это означает, что сельские акимы теперь будут избираться напрямую жителями.

«В ближайшее время пройдут выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Это не только признак достаточной зрелости нашей политической системы, но и серьезный шаг в демократическом развитии нашего общества. В контексте данного трансформационного перехода одна из главных задач государственного аппарата – четко разграничить полномочия и ответственность между уровнями управления: областью, районом и округом. Должны быть устранены все коллизии и пробелы, препятствующие эффективной реализации местного самоуправления», – отметил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего совета по реформам.

По его словам, наделив сельских акимов большими полномочиями, стратегически важно обеспечить их достаточными ресурсами. В этой связи Правительству предстоит пересмотреть подходы к межбюджетному распределению средств.

Во всех регионах Казахстана работа уже началась. Городскими и районными территориальными избирательными комиссиями созданы избирательные округи по подготовке и проведению выборов акимов городов районного значения, сел, сельских округов, утверждены календарные планы основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акимов городов районного значения, сел, сельских округов.

К примеру, прямым голосованием в Восточно-Казахстанской области будут избираться 77 сельских акимов. В Акмолинской области из 239 действующих акимов будут избираться 95 (40%). В их выборах примут участие 100 000 акмолинцев – 19% общей численности избирателей. Жители Аршалынского, Жаркаинского, Ерейментауского, Целиноградского районов будут избирать глав администраций районных центров.

В Алматинской области территориальными, районными и городскими избирательными комиссиями на 25 июля назначены выборы в 71 сельском округе.

Здесь будет задействовано 17 территориальных комиссий и 198 участковых избирательных комиссий, а также 1451 член избирательных комиссий. Численность избирателей, которые смогут принять участие в голосовании, составит более 220 тысяч человек.

В Костанайской области городскими и районными комиссиями приняты постановления о назначении выборов в 65 сельских округах. В Карагандинском регионе на первых прямых выборах планируется избрать 75 сельских акимов. Выборы пройдут в 149 населённых пунктах, где проживает более 134 тысяч человек, из которых избирателей – свыше 81 тысячи.

Сейчас идет подготовка к избирательной кампании. С 26 июня началось выдвижение кандидатов, которое продлится до 9 июля. С 15 по 27 июля будет проводиться предвыборная агитация. До 4 июля местные исполнительные органы представят списки по избирательным участкам в избиркомиссии. До 9 июля каждый избиратель вправе прийти на участок и проверить себя в списке избирателей

ЭКСПЕРТЫ - О ПРОВЕДЕНИИ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ СЕЛЬСКИХ АКИМОВ

Как считает помощник Президента РК, секретарь Национального совета Ерлан Карин, прямые выборы сельских акимов станут знаковым событием для всей страны.

«Почти 40% населения страны - сельчане. Поэтому избирательная кампания сельских акимов станет знаковым событием, это говорит о том, что на самом деле установлены новые принципы взаимоотношений граждан и государства, власти и общества, - отметил Е.Карин.

Подробнее о специфике выборов сельских акимов рассказал политолог Бауыржан Серикбаев

«Акиму села предоставляется свой бюджет из девяти категорий налогов. У акима, как и раньше, будет возможность не жаловаться акиму района, а решить проблему села за счет собственного бюджета. Так как, народ избирает, аким будет отвечать непосредственно перед своими избирателями. Народ может проявить недоверие и отозвать нелюбимого акима. Акимом могут быть избраны граждане, достигшие 25 лет, имеющие высшее образование, опыт работы на государственной службе или занимающие руководящие должности в сфере сельского хозяйства, частного сектора. Аким избирается сроком на 4 года. Кроме того, кандидаты могут выдвигать самого себя. Для этого кандидат должен получить 1% голосов избирателей. К слову, на выборах могут баллотироваться и политические партии», - отметил спикер.

По словам политического консультанта, PhD, аналитика-менеджера Центра по изучению института семьи КИОР «Рухани жаңғыру» Дины Айкеновой, любые выборы - это своего рода замер или сбор проблем, назревших в обществе.

«Посредством этого изящного политтехнологического нововведения будут достигнуты следующие результаты: население сможет выразить свои ожидания, трудности; уровень доверия к власти на местном уровне через выборы увеличится; обновится региональная политическая элита. Эффективность деятельности акима зависит от степени его легитимности среди населения. Неприятие акима, назначаемого сверху, со стороны граждан сопровождается критикой его опыта работа, вернее, его отсутствия на селе, либо его происхождением, начиная от региональной и семейной принадлежности. На этих выборах важен репутационный имидж будущего акима. Не говоря уже о конкуренции программы развития села кандидатов в агитационный период», - прокомментировала Дина Айкенова.

Кандидат политических наук, директор «Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев отметил, что в этом вопросе активность должны проявить самовыдвиженцы.

«Я ожидаю активности от политических партий, и уже вижу, что, в принципе, большинство партий заявили о готовности выдвинуть своих кандидатов в акимы. Также хотелось бы, чтобы и местные жители – имею ввиду независимых беспартийных людей – тоже баллотировались, поскольку именно они знают, чем «дышит» их сельский населенный пункт, какие там есть актуальные проблемы и как их надо решать», - считает он.

Когда человек выходит из села, население будет понимать, что человек сможет им помочь. Так считает депутат районного маслихата от Акмолинской области от партии «Ауыл» Евгений Рыжков.

«Люди почувствуют поддержку. На уровне выборов акима сельского уровня это очень важно», - добавил депутат.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВЫБОРОВ СЕЛЬСКИХ АКИМОВ

Директор Казахского института стратегических исследований Зарема Шаукенова поделилась ожиданиями от предстоящих выборов акимов сельских округов,

«Прямые выборы сельских акимов являются закономерным шагом на пути развития институтов местного самоуправления в Казахстане. Согласно разрабатываемым поправкам Министерством национальной экономики для увеличения доходных источников бюджета местного самоуправления предлагается передать на IV уровень бюджета дополнительно 4 вида налогов и платежей – это единый земельный налог, плата за аренду, пользование или продажу участков. Сельские акимы таким образом получат не только управленческую, но и финансовую самостоятельность по отдельным вопросам распределения местного бюджета», - сказала Зарема Шаукенова

Это также повысит эффективность деятельности акимов в принятии ими решений по целому ряду таких жизненно важных вопросов на селе как водоснабжение, содержание дорог, благоустройство и т.д. При этом ответственность перед избирателями избранных акимов становится главным фактором личной мотивации и большим ожиданием повышения эффективности их деятельности.

О том, что внедрение института прямых выборов должно продолжиться и на других уровнях, высказался эксперт Института евразийской интеграции Нуралы Камал.

«Во-первых, сегодня в Казахстане практика прямых выборов используется только при избрании президента. Теперь же еще одну такую возможность – выбирать своих акимов без посредников (маслихатов) – получат жители сёл, - отметил эксперт. - Во-вторых, данная реформа послужит росту политического участия граждан. Если в этом году выборы затронут порядка 1,5 млн сельчан, то до 2024 года – 7,72 млн, или 41% всего населения страны. В итоге мы получим 2 345 акимов сел, избранных непосредственно народом. А в таких условиях должны сформироваться реальная подотчетность и ответственность за выполнение своих обещаний перед электоратом».

Самое главное, по словам эксперта, чтобы эти выборы прошли максимально прозрачно.

«Внедрение института прямых выборов, как наиболее справедливого механизма избрания управленческих кадров, должно продолжиться и на других уровнях. Ведь в большинстве зарубежных стран избрание региональных мэров и судей напрямую доказало свою эффективность», - заключил Нуралы Камал.

Напомним, 25 мая текущего года Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис. Согласно закону, предусмотрено выдвижение кандидата политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами. Акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о государственной службе. Отметим, что одно и то же лицо может быть акимом села не более двух раз. По данным ЦИК РК, в Казахстане на сегодня насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм все они будут избраны прямым голосованием по истечению срока действующих полномочий. До конца текущего года планируется избрание порядка 775 акимов указанной категории.