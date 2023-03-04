Выборы-2023: как прошла вторая неделя агитации у политических партий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прошла вторая неделя агитации у политических партий страны в преддверии выборов в Мажилис Парламента и маслихаты, в рамках которой их представители провели ряд мероприятий. О самых интересных из них читайте в обзорном материале корреспондент МИА «Казинформ».

Дебаты семи партий страны

Самым главным событием агитационной недели у партий, безусловно, стали теледебаты. В рамках теледебатов представители каждой партии озвучили основные направления запланированной работы.

«Я считаю, что мы должны не допускать олигополии и все вопросы обсуждать совместно. Коррупция должна быть полностью устранена. Также мы должны участвовать в повышении доходов каждой семьи, каждого гражданина. Для этого мы должны установить достойную заработную плату. Вместе с тем, мы откроем 100 новых предприятий», - сказал секретарь партии AMANAT Елнур Бейсенбаев.

Представитель Народно-демократической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев вновь поднял проблемные вопросы агропромышленного комплекса.

«Сейчас проблем в сельском хозяйстве хватает. Во-первых, важно обратить внимание на статус простого человека труда, то есть создать условия для него. В том числе необходимо кардинально пересмотреть и повысить статус простых инженеров, механиков, комбайнеров, скотоводов, строителей, решающих вопросы продовольственной безопасности государства. В частности, люди, находящиеся в этих сферах, должны занять почетное место в обществе», - подчеркнул он.

Как отметил сопредседатель партии Respublica Сырымбек Тау, в селах нет условий для развития среднего бизнеса.

«У субъектов среднего предпринимательства есть только свои силы и стремления. Поэтому мы трудимся над развитием среднего бизнеса. Зарплаты трудолюбивых людей недооценены. Приезжают из села, работают в городе и получают 70 тысяч тенге. На это невозможно прожить. Поэтому мы должны ценить трудолюбивых людей», - заявил Сарымбек Тау.

По мнению председателя астанинского городского филиала ОСДП Нурлана Ауесбаева, в первую очередь необходимо внедрить стандарты качества жизни казахстанцев, которые в научном плане заимствованы из европейских стран.

«Даже самый уязвимый и малообеспеченный человек в стране должен соответствовать определенным стандартам. Он должен быть обеспечен не только потребительской корзиной, как сейчас, но и лекарствами, отдыхом, также питанием, одеждой, всем остальным. Необходимо обязать все министерства соблюдать этот стандарт», - сказал он.

Представитель Демократической партии «Ақ жол» Берик Дюсембинов заявил, что необходимо ограничить участие государства в экономике.

«К сожалению, мы сегодня видим лишь слайды вместо реальной экономики. Предприятия, в которые вкладывались народные средства и программы, попусту пропадают. Наша цель - вернуть все это. Для этого необходима либерализация экономики, ограничение участия государства в экономике, поддержка предпринимательства», - сказал Берик Дюсембинов.

Представитель партии зеленых «Байтақ» Азаматхан Амиртаев выразил мнение о необходимости принятие нового закона, который поможет наладить коммуникации между народом и местным самоуправлением.

«На сегодняшний день у населения нет связи с системой местного самоуправления. Поэтому как можно скорее мы должны принять новый закон. Если мы будем присутствовать в Парламенте, займемся законом о местном самоуправлении. Тем самым мы сделаем так, чтобы голос местного населения услышали власти», - заявил он.

Представитель Народной партии Казахстана Асхат Асылбеков заявил о необходимости трансформации механизма законодательной власти.

«Нужно вернуть власть Мажилису и маслихатам. Включить в состав Мажилиса палату аудиторов и институт по подготовке законов. Исполнительная власть должна соответствовать своему названию. Мы единственная партия, которая на пути решения проблем национальной безопасности и государственного языка поддерживает кандасов», - добавил спикер.

Кроме того, партийцы продолжили встречи с населением по проблемным вопросам.

Партия зеленых «Байта қ»

1 марта кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихат Астаны от партии «Байтак» встретились с врачами научно-производственного центра трансфузиологии. В рамках встречи были обсуждены ценности партии, проекты, направленные на улучшение здоровья населения. Ежегодно в стране онкологические заболевания диагностируются у порядка 37 тысяч человек, из них 13 тысяч умирают от болезней. Для профилактики этого заболевания необходимо вести здоровый образ жизни и своевременно проходить медицинские осмотры, отмечают врачи.

Как подчеркнул председатель партии зеленых «Байтак» Азаматхан Амиртай, окружающая среда напрямую влияет на здоровье.

«И никто не знает, сколько здоровья нужно человеку больше, чем работники медицинской сферы. Поэтому мы будем находиться в прямом контакте с людьми в белых халатах. Когда люди проходят лечение, мы должны обеспечить, чтобы не было повторных случаев заболевания. Это одно из приоритетных направлений, которые необходимо решать», - сказал Азаматхан Амиртай.

Народная партия Казахстана

Члены Народной партии Казахстана встретились с жителями Шымкента. Кандидат в депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана Гаухар Танашева презентовала предвыборную программу НПК и подробно остановилась на проблеме многодетных матерей.

Представительница партии отметила, что сама является многодетной матерью, поэтому знает проблемы женщин.

«Я являюсь руководителем фонда «Объединение матерей Казахстана». Основная профессия - врач кардиолог, я – многодетная мама. Поэтому я прекрасно понимаю проблему матерей, воспитывающих детей, и нуждающихся в особой заботе», – сказала она.

По ее словам, Народная партия намерена предложить правительству программу строительства бесплатного жилья для многодетных семей в селах.

«Наша партия считает целесообразным трансформировать адресную социальную помощь в пособие в размере 70 000 тенге на каждого ребенка», - сказала спикер.

Кандидат считает, что детям из многодетных семей необходимо предоставить гранты из высших учебных заведений и обеспечить бесплатным общежитием.

Партия «Respublica»

Члены партии «Respublica» встретились с трудовыми коллективами крупных производственных предприятий Костаная. На одной из встреч с жителями кандидат в депутаты Мажилиса Динара Наумова затронула проблемные вопросы инклюзии в нашей стране. Как заявила спикер, в настоящее время люди с ограниченными возможностями по-настоящему не интегрированы во многие сферы жизни общества.

«Я ощущаю на себе множество препятствий ежедневно. К сожалению, даже в столице не созданы условия для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями: приходится ежедневно сталкиваться со ступеньками, неприспособленными пандусами и входными группами», – сказал Динара Наумова. Кандидат в депутаты Мажилиса считает, что проблема является комплексной.

После встречи, партийцы поблагодарили костанайцев за проявленную активность.

Демократическая партия «Ак жол»

Республиканский штаб демпартии «Ак жол» во главе с Азатом Перуашевым встретились с коллективом мебельного цеха «Модисал», в Уральске. Ознакомившись с работой цеха, кандидаты ответили на вопросы собравшихся. Молодых работников особенно интересовали вопросы открытия собственного дела, роста цен на продукты питания и тема доступного жилья для молодежи, переезжающей из села. Председатель партии отметил, что демократическая партия «Ак жол» предлагает ввести патенты для малого бизнеса, и увеличить критерии патента. Сдержать рост цен через насыщение рынка отечественными товарами. В завершение встречи акжоловцы заверили, что работа партии по поддержке бизнеса будет продолжена и в дальнейшем. Касательно доступного жилья для молодежи фракция «Ак жол» ранее поднимала вопрос обеспечения молодежи доступным жильем в своих депутатских запросах. Тогда, озвучивая запрос, председатель партии предложил строить жилье небольшого размера и расположить на первых этажах учебные центры, швейные цеха либо мастерские. Таким образом, обеспечить молодежь жильем и открыть для них источники работы.

Народно-демократическая партия «Ауыл»

Кандидаты в депутаты от партии встретились с коллективом РГП «Есиль су», который обеспечивает питьевой водой три северных региона Казахстана. РГП «Есиль су», в состав которого входят Булаевский, Есильский, Соколовский, Пресновский групповые водопроводы, обеспечивает питьевой водой около 250 населенных пунктов Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областей, это около 200 тыс. жителей. В рамках встречи, кандидаты представили общие сведения о дефиците чистой воды в мире и оценили работу работников предприятий, обеспечивающих жизненно важным ресурсом население трех регионов.

«Водопроводная труба, которую вы проложили, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная водопроводная труба в мире. Одна из главных целей партии «Ауыл» – вернуть уважение к человеку труда, то есть, таким работягам как вы», - сказал кандидат в депутаты Мажилиса от партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов.

Коллектив организации тепло воспринял и выслушал слова представителей общественного объединения.

Партия A MANAT

В СКО на площадке ТОО «Кызылжар МТС Агро» состоялась встреча аманатовцев с сельхозтоваропроизводителями региона.

«Развитие агропромышленного комплекса и повышение качества жизни на селе неразрывно связаны. Практически в каждом регионе мы встречаемся с аграриями. Именно вы создаете рабочие места на селе, обеспечиваете продовольственную безопасность страны. Партия будет создавать условия для того, чтобы трудиться на земле было почетно и прибыльно», - отметил председатель «Amanat» Ерлан Кошанов.

Он заверил, что в ближайшие пять лет партия будет способствовать улучшению системы субсидирования аграрной отрасли, развитию кормопроизводства, а также решению долго копившихся проблем животноводства по всей цепочке производства.

Будут внедрены прозрачные и справедливые механизмы распределения льготного ГСМ для фермеров в период весенне-полевых работ. В растениеводстве будет поднята производительность, а также повышена степень переработки сырья.

Общенациональная социал-демократическая партия

Члены партии провели круглый стол по вопросам системы образования. Как подчеркнул кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от ОСДП Максут Насибулов, в программе ОСДП отмечена необходимость бесплатного высшего образования.

Согласно статистике, отмечает кандидат, ежегодно 60 тысяч учащихся, выпускающих казахстанские школы, поступают за рубеж.

«Не секрет, что практика приобретения экзаменов в образовательных учреждениях широко распространена. По этой причине, наверное, не стоит говорить о качественном образовании. Все это приводит к хромоте нашей государственной экономики. Ощущается дефицит специалистов практически во всех отраслях», - отметил Максут Насибулов.

Кроме того, как считают в ОСДП, мало внимания также уделяется и развитию государственного языка. Все эти вопросы были обсуждены в ходе мероприятия, кандидаты пообещали приложить усилия для исправления ситуации.