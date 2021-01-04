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Выборы - 2021: сколько казахстанских избирателей готовы принять участие

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Января 2021, 19:36
Выборы - 2021: сколько казахстанских избирателей готовы принять участие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 декабря 2020 года началась предвыборная агитация, которая завершается 9 января 2021 года. Исследовательский институт «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение») подвел очередной срез партийных рейтингов, проведя опрос среди казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт «Қоғамдық пікір».

«Этот период в избирательном цикле является самым оживленным и, пожалуй, самым важным, так как он предполагает прямой контакт с избирателем, который, в свою очередь, в том числе и исходя из представленных программ партии, сделает свой выбор.
Различные способы и формы агитации были применены избирательными штабами в этом политическом сезоне: дебаты в прямом эфире, личные встречи кандидатов и их доверительных лиц с избирателями в селах и городах, выступления в СМИ, посты в социальных сетях, печатные материалы.
Пандемия внесла свои корректировки в избирательный процесс – больше стали использоваться цифровые технологии, различные онлайн – платформы, социальные сети. Также вызовом для избирательных штабов стали погодные условия. Интенсивность событий, активность политических партий и их лидеров, журналистов, блогеров, других участников избирательного процесса несомненно влияли на общественное мнение», - говорится в сообщении директора Исследовательского института «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение»), магистра социальных наук Айнур Мажитовой.

Исследовательский институт «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение») представил очередной срез партийных рейтингов.

Как сообщила директор института, опрос проводился на собственные средства Института накануне и в первые дни января 2021 года (29.12.-02.01) в виде интервью (face-to-face), было опрошено 1200 респондентов по репрезентативной выборке, погрешность составила +/-2,88%. География опроса: 14 областей Республики Казахстан, города Нур-Султан, Алматы, Шымкент.

В ходе опроса респондентам задавался вопрос: «10 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА СОСТОЯТСЯ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ. ПОЙДЕТЕ ЛИ ВЫ ГОЛОСОВАТЬ?», на который положительно ответили 65,1%, отрицательно - 20,3%, затруднились ответить 14,6%. Серьезным фактором, который может повлиять на явку избирателей, является опасность заражения коронавирусом.

На вопрос: «В ДЕНЬ ВЫБОРОВ (10 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА) ЗА КАКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ ВЫ ПРОГОЛОСУЕТЕ?» респонденты ответили следующим образом: «NurOtan» - 69,5%, «Ак жол» - 10,4%, «НПК» - 8,1%, «Ауыл» - 4,8%, «Adal» - 3,1%. Затруднились с выбором 4,1% респондентов.

Отметим, Исследовательский институт «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение») проведет также «Exit poll». Результаты будут опубликованы 11 января в 00.01.


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