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Выборы-2021: как смогут проголосовать болеющие граждане

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Декабря 2020, 16:38
Выборы-2021: как смогут проголосовать болеющие граждане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы избирателей с повышенной температурой не будут допускать на избирательный участок. Об этом на онлайн-брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила председатель территориальной избирательной комиссии города Жанна Асанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы проводим выборы в непростых условиях... Все участковые избирательные комиссии у нас будут оснащены, обеспечены средствами индивидуальной зашиты: защитные экраны, маски. Те комиссии, которые будут выезжать на дом к избирателям, будут обеспечены специальными костюмами. Везде на избирательных участках есть антисептики и дезинфицирующие коврики», - рассказывает она.

Жанна Асанова также отметила, что при входе в участок у посетителей будут измерять температуру, а также проверять наличие маски.

«Если у избирателя обнаружат температуру, то данный гражданин не будет допущен на избирательный участок. Это в первую очередь для того, чтобы обезопасить всех участников избирательного процесса. Это все-таки риски для здоровья. Поэтому, если есть недомогания, температура, рекомендуем не посещать избирательный участок, поскольку там очень много людей», – сказала она.

«Есть понимание, что риски сейчас большие, у нас растет заболеваемость коронавирусом. Помимо тех людей, которые придут на избирательный участок с температурой, есть и другие люди, которые имеют право на охрану своего здоровья. Поэтому, согласно всем действующим правилам, сейчас люди с температурой не допускаются туда, где присутствуют другие люди. Я думаю, что тут обсуждать даже нечего. Это вопрос этики и безопасности других граждан», – пояснила Жанна Асанова.

Спикер добавила, что созданы условия для людей, которые не смогут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья.

«Там есть разные категории. В том числе и те, которые болеют. Поэтому у нас избирательные комиссии обеспечены защитными костюмами. При выезде на дом они будут их использовать. Те, кто болеют и находятся в инфекционных стационарах, болеют коронавирусом, будут голосовать у себя на избирательном участке. Эта категория избирательных участков специализирована - они организованы в больницах, санаториях и других спецучреждениях, где люди находятся временно», - пояснила она.

Если Вы по состоянию здоровья или по причине ухода за больным членом семьи не можете прибыть для голосования, не позднее 12:00 по местному времени дня голосования Вам необходимо подать письменное заявление, и участковая комиссия организует голосование по месту вашего пребывания.

В Казахстане 10 января 2021 года пройдут выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. Избирательные участки открыты с 26 декабря 2020 года. На сегодняшний день в Алматы имеется 581 избирательный участок.

По состоянию на 20 декабря в городе численность избирателей составила 1 132 298 человек. Списки избирателей по каждому избирательному участку переданы акиматами на избирательные участки.

Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его постоянной регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка. Свой избирательный участок можно узнать в контакт-центре по единому бесплатному номеру 221-10-01, который работает 7 дней в неделю с 8:00-20:00.

Получить информацию и проверить себя в списке избирателей можно также с помощью Telegram-бота @sailau_almaty и на онлайн-сервисах «Open Almaty» и http://service.almaty.kz/ru.

Если Вы в день выборов планируете находиться не в городе Алматы, то у вас есть возможность прийти на избирательный участок по месту прописки и взять открепительное удостоверение. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18:00 по местному времени 9 января 2021 года. С открепительным удостоверением можно проголосовать в любом регионе РК, но не внутри города, где оно было получено (если избиратель прописан в этом же городе).


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