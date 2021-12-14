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Выбор направления в языковой подготовке является внутренним делом любой страны - профессор МГУ

14 Декабря 2021 18:01
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Выбор направления в языковой подготовке является внутренним делом любой страны - профессор МГУ

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Директор Казахстанского филиала Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова профессор Александр Сидорович заявил, что в филиале проводится большая работа по поддержке преподавания русского языка в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

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«Власти Казахстана понимают, что утрата русского языка - это потеря для потенциала республики, ее перспектив и конкурентоспособности. Чем шире языковая подготовка, тем лучше для любого государства. В случае с Казахстаном следует также учесть, что наши народы тесно переплетены, у них общий исторический и культурный багаж», - сказал А. Сидорович.

При этом он указал, что выбор направления в языковой подготовке является внутренним делом любой страны.

«Мы вправе не согласиться с теми или иными решениями, вправе вести полемику, но не можем запрещать принимать суверенные решения. Мы в нашем филиале проводим большую работу по поддержке преподавания русского языка в Казахстане. У нас прошли подготовку более 2,5 тысяч учителей школ, и мы не сталкивались с какими-либо ограничениями в этом вопросе», - отметил спикер.

Кроме того, А. Сидорович пояснил, что выпускник филиала МГУ в Нур-Султане обязан знать казахский язык на высоком уровне независимо от национальности.

«Следует владеть казахским языком, поскольку это дает большие перспективы в том числе для профессиональной реализации. Конечно, людям зрелого возраста сложно выучить другой язык, но школьники и студенты должны к этому стремиться», - добавил директор.


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#Образование   #Вузы   #Россия   #Сотрудничество  
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