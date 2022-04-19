Выбежавшую на дорогу женщину наказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы женщина выбежала на дорогу после того, как полицейские запретили ей осуществлять стихийную торговлю. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в YouTube . По словам автора, случай произошел в районе пересечении улиц Розыбакиева - Толе би.

«Стихийные торговцы недовольны действиями полиции Алмалинского района», - говорит автор.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по многочисленным обращениям жителей домов, расположенных рядом с оптовым рынком по улице Розыбакиева, сотрудниками местной полицейской службы управления полиции Алмалинского района по поручению акима района проведены рейдовые мероприятия на предмет выявления и устранения фактов стихийной торговли.

«В числе нарушителей правопорядка – гр. А. 1962 года рождения, уроженка Жамбылской области, которая, не желая подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, выбежала на дорогу. В отношении женщины составлен административный протокол по статье 667 части 1 КРКобАП», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

По информации ведомства, в минувшем году от жителей квадрата улиц, прилегающих к оптовому рынку, в полицию поступило 168 жалоб на стихийную торговлю и другие нарушения, допускаемые продавцами этих несанкционированных торговых точек. С начала этого года местные жители по данному факту обратились в полицию 56 раз.