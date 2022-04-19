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    11:06, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Выбежавшую на дорогу женщину наказали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы женщина выбежала на дорогу после того, как полицейские запретили ей осуществлять стихийную торговлю. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео инцидента появилось в YouTube . По словам автора, случай произошел в районе пересечении улиц Розыбакиева - Толе би.

    «Стихийные торговцы недовольны действиями полиции Алмалинского района», - говорит автор.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что по многочисленным обращениям жителей домов, расположенных рядом с оптовым рынком по улице Розыбакиева, сотрудниками местной полицейской службы управления полиции Алмалинского района по поручению акима района проведены рейдовые мероприятия на предмет выявления и устранения фактов стихийной торговли.

    «В числе нарушителей правопорядка – гр. А. 1962 года рождения, уроженка Жамбылской области, которая, не желая подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, выбежала на дорогу. В отношении женщины составлен административный протокол по статье 667 части 1 КРКобАП», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    По информации ведомства, в минувшем году от жителей квадрата улиц, прилегающих к оптовому рынку, в полицию поступило 168 жалоб на стихийную торговлю и другие нарушения, допускаемые продавцами этих несанкционированных торговых точек. С начала этого года местные жители по данному факту обратились в полицию 56 раз.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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