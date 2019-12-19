Вязаная эко-елка появится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десятки мастериц трудятся над созданием оригинальной новогодней идеи, вязание не останавливается ни днём, ни ночью, передает МИА «Казинформ».

Проект социальной мастерской «Bergen.qz» набирает обороты, ведь времени до Нового года остаётся все меньше. Оригинальное дерево будет связано в технике уличного вязания из нескольких сотен лоскутов размерами 20 на 20 см.

Волонтёры призывают казахстанцев присоединиться к проекту всех, кто неравнодушен к вязанию спицами и крючком и дружно нарядить шерстяным платьем новогоднюю красавицу.

«Цвета пряжи для ёлки лучше выбирать яркие: красные, зелёные, желтые. Лучше, если в составе ниток для вязания будет акрил, он поможет сохранить форму новогоднему дереву во время пребывания на улице под снегом», - отмечается в сооьбщении.

«Елка будет состоять из разноцветных вязаных квадратов. По типу традиционной казахской техники «курак корпе». Мы будем вязать лоскуты и объединять их в одно целое – елку, которая будет приносить радость. Точного размера будущей елки пока не назовем», - говорит организатор акции «Геометрия добра» Рахима Мукушева.

Елка с вязаными шерстяными квадратами будет добрым подарком новогодней столице от всех жителей. В проекте участвуют дети от 6 лет, бабушки, особенные дети и их мамы, многодетные мамы. Присоединились также дедушки и бабушки из дома престарелых. К участию нет ограничений. Также организаторы активно ищут спонсоров, ведь пряжи необходимо огромное количество.

«Не все могут подъехать к месту назначения, во-вторых у нас нет постоянного местонахождения, где мы можем целенаправленно встречаться. Поэтому вынуждены вязать в разных местах, - рассказывает руководитель социальной мастерской. - Но люди приходят, забирают пряжу и будут вязать дома, а потом приносить нам. Также к нам присоединились алматинцы, они тоже будут отправлять нам свои добрые квадратики. Нам самим интересно посмотреть, какой получится эта елка. Одно можно сказать точно, елка будет очень доброй, желающей всем только улыбок и хорошего настроения».

Отмечается, установят готовую эко-елку в одном из скверов столицы. Завершить ёлку планируют к 25 декабря.