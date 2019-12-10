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Вы создаете новый образ казахстанцев – Президент РК обратился к молодежи

10 Декабря 2019 12:03
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Вы создаете новый образ казахстанцев – Президент РК обратился к молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной церемонии закрытия Года молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Будущее любой нации – это вы, молодежь. Успешность и перспективность страны легко определить по тому, насколько уверенно себя чувствуют ее молодые граждане. Многие поколения наших предков лелеяли мечту о том, чтобы их потомки жили в независимом, свободном и благополучном государстве, трудились на благо своих семей, воспитывали своих детей, беззаветно служили Родине. Они мечтали о том, чтобы их потомки были бы по-настоящему счастливыми людьми, и сегодня мы можем уверенно сказать, что для реализации этой мечты сделано многое, но еще не совсем полностью», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что казахстанская молодежь – это особенные люди.

«Вы представляете собой совершенно новый образ соотечественников, достойных уважения и даже восхищения. Вам открыт весь мир, жажда знаний должна постоянно заставлять вас постоянно двигаться вперед. Сегодня молодые казахстанцы могут учиться в лучших университетах мира, работать в ведущих технологических компаниях, реализовывать в передовых научных центрах. Наша молодежь очень талантлива, достижениями молодых казахстанцев восхищаются во всем мире. Новая волна наших музыкантов, режиссеров, ученых превращается в самый узнаваемый бренд Казахстана. Это, по сути, актив нашей нации», - отметил Президент.

«При этом мы должны осознавать свою ответственность за судьбу нашей независимой родины, потому что ваше будущее неразрывно связано с судьбой нашего государства. В конечном итоге успех любой страны складывается из личных достижений ее граждан. Если каждый из вас добьется поставленных перед собой целей, самореализуется, значит, государство будет успешным», - добавил Глава государства.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество, Год молодежи, Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
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Азамат Сыздыкбаев

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