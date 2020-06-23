Вы с честью прошли сложный режим чрезвычайного положения - Президент РК полицейским

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особо хочу отметить труд сотрудников органов внутренних дел. На стражей порядка в стране возложена важнейшая задача. Стабильность и спокойствие в обществе зависит от работы полиции. Вы с честью прошли сложный режим чрезвычайного положения. До сегодняшнего дня на блокпостах вы следите за соблюдением карантинных мероприятий. Это нелегкая работа. Даже были случаи, когда со стороны представителей общества вы подверглись критике. Конечно, встречаются и те сотрудники полиции, которые проявляли некомпетентность с профессиональной точки зрения. Такие отдельные случаи наносят вред репутации всех правоохранительных органов. Тем не менее, большая часть полицейских являются гражданами, которые служат честно. Никто не может отрицать это», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-форума «Biz Birgemiz».

В этой связи, Глава государства поздравил работников органов внутренних дел с профессиональным праздником - Днем полиции.

Напомним, сегодня состоялся онлайн-форум «Biz Birgemiz». Ранее Глава государства обратился к участникам мероприятия.