Вы герои – Асхат Аймагамбетов обратился к ученикам, их родителям и учителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов обратился с поздравительной речью к учителям, ученикам и их родителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие школьники, уважаемые коллеги, родители, выпускники. Для всех нас 25 мая проходит в необычном формате – пандемия внесла серьезные изменения в нашу жизнь. Этот учебный год запомнится переходом на дистанционное обучение более 4 млн обучающихся. За короткий период каждый из вас сумел перестроить работу. Ее результат – полностью заслуга каждого – педагогов, родителей и учеников. Сегодня я хочу обратиться к каждому из вас – героям, которые сумели в новых условиях показать хороший результат», - обратился Асхат Аймагамбетов в Facebook .

Министр отдельно поблагодарил своих коллег.

«У меня не хватит слов благодарности педагогам, каждый смог в новых условиях продолжить нести знания и работать, выполнять свое высокое предназначение – учить наших детей. Благодаря вашей мобилизации мы смогли провести четвертую четверть в дистанционном режиме, чего еще не было никогда в истории в таких масштабах. Героями стали и родители, которые в эти непростые времена были опорой для своих детей. Ваша поддержка, создание условий для обучения дома были решающим условием для перехода на дистанционное обучение. Было много критики, но тем не менее, вы отнеслись к этим необходимым мерам с понимаем и с юмором. За это вам большая благодарность», - отметил глава МОН.

Особая благодарность А. Аймагамбетов высказал школьникам, а также выпускникам школ, колледжей и вузов.

«Вы показали, что можете быть дисциплинированными и мотивированными. Вы разделили ответственность вместе со взрослыми, не потеряли интереса к знаниям и сумели успешно завершить учебный год. Это действительно взрослый и зрелый поступок, глядя на него можно с уверенностью говорить об успешном поколении. И конечно, отдельно я хотел бы обратиться к выпускникам – тем, кто заканчивает школы, колледжи или вузы: каждый выпускник – надежда и гордость. Каждый мечтает, и в мечте каждого прекрасное будущее, в котором вы становитесь гениальными учеными, прекрасными бизнесменами и просто хорошими людьми. Пробовать – это слово нового времени. Как говорится, никогда не знаешь, когда получишь свой шанс. Но тысячи попыток будут предполагать сотни шансов и только предпринимая их, каждый сможет быть тем, кем он мечтает», - заключил глава ведомства.



