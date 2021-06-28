ВВС США нанесли авиаудары по группировкам возле сирийско-иракской границы

АММАН. КАЗИНФОРМ – ВВС США нанесли авиаудары по целям поддерживаемых Ираном группировок в приграничном районе Ирака и Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

«Американские военные нанесли удар по трем объектам - два в Сирии и один в Ираке, - заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. - воздушные удары по «оперативным объектам и хранилищам оружия» стали ответом на атаки беспилотников по американским силам».

«Соединенные Штаты предприняли необходимые, уместные и преднамеренные действия, направленные на ограничение риска эскалации, но также и для того, чтобы послать ясный и недвусмысленный сигнал сдерживания», - добавил Кирби.

Также в заявлении Пентагона отмечается, что «Президент Джо Байден будет «действовать, чтобы защитить персонал США».

По данным организации «Сирийская обсерватория по правам человека», в результате атак погибло 5 боевиков ополчения, еще несколько боевиков были ранены.

Между тем, сирийское государственное информационное агентство Sana сообщило, что один ребенок погиб и как минимум три человека получили ранения.

Также сообщается, что Соединенные Штаты уведомили другие страны о совершенных авиаударах по проиранским целям, передает агентство ТАСС.

Проведенная воздушная операция стала второй серией авиаударов, которую президент Байден санкционировал против поддерживаемых Ираном ополченцев с момента вступления в должность в январе этого года.

Силы США, базирующиеся в Ираке, за последние месяцы несколько раз подвергались атакам с помощью беспилотников, при этом Иран отрицает свою причастность к этим атакам.

Сегодня в Ираке находятся около 2,5 тысяч военнослужащих США в составе международной коалиции, ведущей борьбу с террористической группировкой «Исламское Государство».