Ввоз электромобилей: что нужно знать казахстанцам

— Это предусмотрено пунктом 9 Приложения 3 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования». Для прохождения таможенного оформления необходимо обратиться в таможенный пост к инспектору с предоставлением документов, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения транспортным средством, а также товаросопроводительных документов (CMR, ТТН, инвойс, ПТС) и собственноручно заполнить пассажирскую таможенную декларацию. При этом никакой уплаты денежных средств за получение бланка декларации, заполнение и сдачу декларации не требуется, — сообщили в ДГД по Мангистауской области.

В ведомстве также напомнили, что на гражданина, оформившего электромобиль, налагаются ограничения в виде запрета на передачу прав владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство Российской Федерации и (или) постоянное место жительства в РФ в течение 3 (трех) лет с момента таможенной очистки.

В феврале 2025 года сообщалось, что в Казахстане планируют разработать программу по развитию беспилотного транспорта.

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