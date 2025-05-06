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    16:59, 06 Май 2025 | GMT +5

    Ввоз электромобилей: что нужно знать казахстанцам

    Гражданам РК разрешено ввозить в Казахстан один электромобиль для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Мангистауской области. 

    электромобиль
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Это предусмотрено пунктом 9 Приложения 3 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования». Для прохождения таможенного оформления необходимо обратиться в таможенный пост к инспектору с предоставлением документов, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения транспортным средством, а также товаросопроводительных документов (CMR, ТТН, инвойс, ПТС) и собственноручно заполнить пассажирскую таможенную декларацию. При этом никакой уплаты денежных средств за получение бланка декларации, заполнение и сдачу декларации не требуется, — сообщили в ДГД по Мангистауской области.

    В ведомстве также напомнили, что на гражданина, оформившего электромобиль, налагаются ограничения в виде запрета на передачу прав владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство Российской Федерации и (или) постоянное место жительства в РФ в течение 3 (трех) лет с момента таможенной очистки.

    В феврале 2025 года сообщалось, что в Казахстане планируют разработать программу по развитию беспилотного транспорта. 

    Ранее мы писали о том, кто может бесплатно переоформить автомобиль в Казахстане. 

    Теги:
    Электромобили Налоги
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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