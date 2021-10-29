Ввоз более тысячи тонн подкарантинной продукции пресекли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 по 22 октября 2021 года при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан пресечен ввоз более 1 тыс. тонн импортной подкарантинной продукции за нарушения законодательства в области карантина растений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Всего выявлено 69 фактов нарушения при импорте продукции из Российской Федерации, Кыргызстана, Узбекистана, Афганистана, Турции, Молдовы, Нидерландов, Италии и Колумбии.

В 52 случаях отсутствовали фитосанитарные сертификаты при ввозе 689,7 тонн картофеля, капусты, свеклы, томатов, лука, пшеницы, ячменя, ассортиментов фруктов, сухофруктов и орехов из Российской Федераций, 66,4 тонн картофеля, капусты, яблок и груш из Кыргызстана и 170 195 штук срезов цветов из Нидерландов.

В 13 случаях подкарантинная продукция не предоставлена на вторичный досмотр в пункте назначения.

В 2 случаях выявлены карантинные объекты, при ввозе 18 тонн томатов из Узбекистана обнаружен «Тосповирус бронзовости томата» (Tomato spotted wilt virus) и при ввозе 640 штук гвоздики из Колумбии обнаружен «Западный цветочный трипс» (Frankliniella occidentalis).

В 2 случаях обнаружено несоответствие фитосанитарным требованиям при импорте 64 тонн сушеных виноградов из Афганистана в виде отсутствия информации о транспорте в фитосанитарном сертификате и при ввозе паллетов из Италии отсутствовала маркировка.

В отношении лиц, допустивших нарушение законодательства в области карантина растений, составлены административные материалы по статье 400 КоАП РК и наложены штрафы на сумму более 3,1 млн тенге.

Вместе с тем, с 1 января 2021 года территориальными инспекциями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан было выявлено более 5 тысяч нарушений в области карантина растений, в результате которых наложены административные штрафы на сумму 392,8 млн тенге.