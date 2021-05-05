Вводя графу «Против всех», мы обеспечиваем свободу выбора граждан - Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил важность введения в избирательных бюллетенях графы «Против всех», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Мажилисе рассматривается проект Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

«Графа «Против всех» вносится в избирательные бюллетени по прямому поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Вы помните, на открытии сессии Парламента Президент отметил, что такие понятия как «альтернативные мнения», такое понятие как «голосование против всех» должны стать нормой для казахстанцев. Эта мера позволит выразить свое мнение тем гражданам, которых не устраивает ни один из кандидатов, либо ни одна из партий. Как показывает анализ международного опыта, эта позиция - графа «против всех» - присутствует в избирательных бюллетенях в большинства стран. Вот у наших соседей в РФ, также в Австралии, Испании, Индии, в ряде европейских стран», - сказал в ходе пленарного заседания Мажилиса Нурлан Нигматулин.

«Поэтому, я думаю, что, вводя эту графу, мы обеспечиваем свободу выбора наших граждан. Это очень важная норма, и повторяюсь - это прямое поручение Главы государства, и мы его обязательно норму эту поддержим», - выразил мнение спикер палаты.

В соответствии с поручением, данным Президентом Касым-Жомартом Токаевым 15 января текущего года на открытии первой сессии VII созыва Мажилиса Парламента, снижается порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента с 7% до 5%, а также в избирательных бюллетенях всех уровней добавляется графа «Против всех».