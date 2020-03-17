Вводится запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по беззалоговым потребзаймам физлиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период чрезвычайного положения вводится запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter, передает МИА «Казинформ».

«В период чрезвычайного положения вводится запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц», - сообщил Глава государства.