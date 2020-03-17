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Вводится запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по беззалоговым потребзаймам физлиц
17 Марта 2020 14:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период чрезвычайного положения вводится запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter, передает МИА «Казинформ».
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«В период чрезвычайного положения вводится запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц», - сообщил Глава государства.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество,
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