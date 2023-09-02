Вводится временное ограничение движения на трассах в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В области Жетысу в связи с проведением ремонтных работ на узких участках автодороги республиканского значения «Сарыозек-Коктал» км 45-68 (перевал Алтын Емель) с 03 по 18 сентября 2023 года будет действовать временное ограничение дорожного движения для большегрузных и крупногабаритных автотранспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КазАвтоЖол.



На данном участке движение могут осуществлять легковые и пассажирские автотранспортные средства, а также аварийные службы.

Просим заранее корректировать маршрут!