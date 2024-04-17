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    11:19, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    В ВКО началась вторая волна паводка — ДЧС

    Эвакуация людей
    Фото: ДЧС ЗКО

    В связи с таянием снежного покрова на среднегорной территории и южных склонах гор в ВКО началась вторая волна паводка. Об этом на брифинге в СЦК сообщила старший инженер управления по предупреждению ЧС ДЧС ВКО Аяулым Кекиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В настоящее время риски паводковых явлений существуют в северных, северо-восточных и восточных районах области (Риддер, районы Алтай, Самар, Маркаколь, Глубоковский, Катон-Карагайский, Курчумский, Шемонаихинский). Площадь покрытия территории области снегом составляет 44%. Во многих районах снегозапасы и содержание в них воды выше нормы в 1,5-2 раза, — рассказала А. Кекиева.

    По ее словам, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. Для своевременной оценки паводковой ситуации на постоянной основе проводятся аэровизуальные обследования. Мобильными группами ведется круглосуточный мониторинг.

    — Согласно плану превентивных мероприятий, проводятся берегоукрепительные и дноуглубительные работы, наращивание дамб, укладка мешкотары. Местными исполнительными органами в полном объеме проведены запланированные работы по очистке каналов, арыков и мостов. Действует областной оперативный штаб, координируется работа всех служб. Силы и средства приведены в готовность. По всем локальным случаям подтопления были приняты экстренные меры по откачке воды и укладке мешкотар, — уточнила старший инженер.

    Ситуация находится под контролем, отметила Аяулым Кекиева.

    Напомним, вторую волну паводка и подъем уровня воды горных рек ожидались в ВКО, поэтому на паводкоопасных участках были выставлены круглосуточные посты.

    Теги:
    ДЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Дамба Снег Паводки в Казахстане
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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