В связи с таянием снежного покрова на среднегорной территории и южных склонах гор в ВКО началась вторая волна паводка. Об этом на брифинге в СЦК сообщила старший инженер управления по предупреждению ЧС ДЧС ВКО Аяулым Кекиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В настоящее время риски паводковых явлений существуют в северных, северо-восточных и восточных районах области (Риддер, районы Алтай, Самар, Маркаколь, Глубоковский, Катон-Карагайский, Курчумский, Шемонаихинский). Площадь покрытия территории области снегом составляет 44%. Во многих районах снегозапасы и содержание в них воды выше нормы в 1,5-2 раза, — рассказала А. Кекиева.

По ее словам, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. Для своевременной оценки паводковой ситуации на постоянной основе проводятся аэровизуальные обследования. Мобильными группами ведется круглосуточный мониторинг.

— Согласно плану превентивных мероприятий, проводятся берегоукрепительные и дноуглубительные работы, наращивание дамб, укладка мешкотары. Местными исполнительными органами в полном объеме проведены запланированные работы по очистке каналов, арыков и мостов. Действует областной оперативный штаб, координируется работа всех служб. Силы и средства приведены в готовность. По всем локальным случаям подтопления были приняты экстренные меры по откачке воды и укладке мешкотар, — уточнила старший инженер.

Ситуация находится под контролем, отметила Аяулым Кекиева.

Напомним, вторую волну паводка и подъем уровня воды горных рек ожидались в ВКО, поэтому на паводкоопасных участках были выставлены круглосуточные посты.