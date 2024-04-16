РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:23, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Вторая волна паводка и подъем уровней воды горных рек ожидаются в ВКО

    река Бухтарма
    Фото: oskemen.info

    В Восточно-Казахстанской области на паводкоопасных участках выставлены круглосуточные посты, сообщила старший инженер управления по предупреждению ЧС ДЧС ВКО Аяулым Кекиева на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Учитывая высоту снежного покрова и влагозапасы на горных территориях региона, плюсовую температуру воздуха, в том числе в ночное время и возможные осадки, с середины апреля ожидается вторая волна паводка и подъем уровней воды горных рек (Бухтарма, Ульба, Уба, Тургусун, Курчум, Калжир и Хамир). Риски не снимаются, но угрозы нет, - сказала Аяулым Кекиева.

    По ее словам, сегодня площадь снежного покрова в ВКО составляет 48%. Во многих районах снегозапасы и содержание в них воды выше нормы в 1,5 - 2 раза.

    В целях изучения паводковой обстановки постоянно ведутся аэровизуальные обследования.

    - 132 гидротехнических сооружения работают в штатном режиме. На плотинах превентивно снижен уровень воды. На паводкоопасных участках выставлены круглосуточные посты. Функционирует оперативный штаб в круглосуточном режиме. Силы и средства приведены в готовность. Ситуация находится под контролем, - заявила Аяулым Кекиева.

    Теги:
    Подтопления ДЧС Восточно-Казахстанская область Наводнение Регионы Паводки в Казахстане Реки Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!