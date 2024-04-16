Вторая волна паводка и подъем уровней воды горных рек ожидаются в ВКО

В Восточно-Казахстанской области на паводкоопасных участках выставлены круглосуточные посты, сообщила старший инженер управления по предупреждению ЧС ДЧС ВКО Аяулым Кекиева на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Учитывая высоту снежного покрова и влагозапасы на горных территориях региона, плюсовую температуру воздуха, в том числе в ночное время и возможные осадки, с середины апреля ожидается вторая волна паводка и подъем уровней воды горных рек (Бухтарма, Ульба, Уба, Тургусун, Курчум, Калжир и Хамир). Риски не снимаются, но угрозы нет, - сказала Аяулым Кекиева.

По ее словам, сегодня площадь снежного покрова в ВКО составляет 48%. Во многих районах снегозапасы и содержание в них воды выше нормы в 1,5 - 2 раза.

В целях изучения паводковой обстановки постоянно ведутся аэровизуальные обследования.