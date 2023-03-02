Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Ввести запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС планирует Казахстан

2 Марта 2023, 16:04
Ввести запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС планирует Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Запрет планируется ввести на вывоз маточного поголовья КРС и МРС из Казахстана сроком на полгода. Совместный приказ подготовили Министерство торговли и интеграции и Министерство национальной экономики. Проект документа опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приказываем: ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 0102) и маточного поголовья мелкого рогатого скота (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 0104)», - говорится в документе.

Проектом приказа Министерству сельского хозяйства РК поручено информировать о запрете Евразийскую экономическую комиссию.

На публичном обсуждении проект документа будет до 9 марта текущего года.


Новости по теме
Минсельхоз наделят дополнительными полномочиями
Узбекистанский опыт хлопководства интересен Казахстану – Минсельхоз
Бруцеллез скота стали реже выявлять в СКО
Теги:
Читайте также
Минсельхоз наделят дополнительными полномочиями
Узбекистанский опыт хлопководства интересен Казахстану – Минсельхоз
Рынок открыт: казахстанская рыбная продукция пойдет на экспорт в страны ЕС
Бруцеллез скота стали реже выявлять в СКО
Дополнительно 55 млрд тенге выделят на реализацию проекта «Ауыл - ел бесігі»
Причины сокращения объема посевных площадей хлопчатника объяснили в Минсельхозе
Вопрос снятия запрета на вывоз лука не рассматриваем – Серик Жумангарин
Темп роста экономики Казахстана составил 4,3% в январе-феврале
Новости партнеров
Популярное
1 Наводнение в Турции: каковы масштабы бедствия
2 Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
3 Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе
4 Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев
5 Массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции

Лента новостей