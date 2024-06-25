Ввести запрет на изъятие пенсионных могут в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова прокомментировала предложение некоторых экспертов ввести запрет на частичное изъятие пенсионных накоплений, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Наша рекомендация — пенсия должна составлять 60% от минимальной заработной платы. Второе — рекомендация экспертов — прекратить досрочное изъятие накоплений из пенсионного фонда, с этим мы тоже согласны. Как мы видим сейчас, пенсия у тех, кто воспользовался возможностью изъять часть пенсионных накоплений, не превышает 34 тысяч тенге, поэтому это надо прекратить, — сказала Светлана Жакупова, отвечая на вопросы представителей СМИ в Правительстве.

По словам министра, из пенсионного фонда досрочно изъято более 3 трлн тенге.

— С этой точки зрения пенсионными выплатами охвачено 1,5 миллиона человек, из пенсионного фонда изъято более 3 триллионов тенге. На эти деньги люди улучшили свои жилищные условия и позаботились о своем здоровье. Поэтому нельзя сказать, что они потрачены зря, — добавила она.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в Казахстане составляет 132 тысячи тенге.