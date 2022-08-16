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Ввести в школьную учебную программу ПДД планируют в Казахстане
16 Августа 2022 14:06

Ввести в школьную учебную программу ПДД планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос обязательного введения в образовательную программу изучения правил дорожного движения (ПДД) планируют рассмотреть в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для эффективной защиты прав детей, предлагается поручить Министерству просвещения совместно с местными исполнительными органами (МИО) принять меры по завершению работ по оснащению школ соответствующими системами безопасности, тревожными кнопками, турникетами, видеонаблюдением, охраной, выводу имеющих систем видеонаблюдения в школах в ЦОУ ОВД, введению в образовательную программу учебного комплекса по изучению правил дорожного движения», - сообщил в ходе заседания Правительства Марат Ахметжанов.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству просвещения совместно с Министерством внутренних дел рассмотреть вопрос обязательного введения в образовательную программу изучения правил дорожного движения, привлечения к этой работе действующих инспекторов.

Акбота Кузекбай


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