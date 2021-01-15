Ввести отметку «против всех» в избирательных бюллетенях предложил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в избирательных бюллетенях должна быть отметка «против всех», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле, понятие альтернативного взгляда и голосования против всех должно быть привычным и для нас. Поэтому в избирательных бюллетенях всех уровней следует внести отметку «против всех», - заявил Глава государства на совместном заседании Палат Парламента.

Напомним, ранее К. Токаев предложил снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%.