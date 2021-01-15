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Ввести отметку «против всех» в избирательных бюллетенях предложил Президент РК
15 Января 2021 10:59
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в избирательных бюллетенях должна быть отметка «против всех», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«На самом деле, понятие альтернативного взгляда и голосования против всех должно быть привычным и для нас. Поэтому в избирательных бюллетенях всех уровней следует внести отметку «против всех», - заявил Глава государства на совместном заседании Палат Парламента.
Напомним, ранее К. Токаев предложил снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%.
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