Ввести госзаказ на поддержку детей с особыми потребностями поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ввести государственный образовательный заказ на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует также ввести государственный образовательный заказ на специальную психолого-педагогическую поддержку ребят с особыми потребностями. Это позволит без больших бюджетных расходов значительно увеличить охват детей этими услугами», - сказал Касым-Жомат Токаев на пятом заседании НСОД.

По словам Президента, Правительству нужно взять на особый контроль межведомственное взаимодействие трех профильных министерств – образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения.

«Требуется обеспечить качественное исполнение Дорожной карты, рассчитанной на 2021-2023 годы. Необходимо улучшить скрининг детей раннего возраста, усилить деятельность социальных служб при организациях первичной медико-санитарной помощи», - заключил К. Токаев.