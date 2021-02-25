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    11:56, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Ввести госзаказ на поддержку детей с особыми потребностями поручил Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ввести государственный образовательный заказ на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует также ввести государственный образовательный заказ на специальную психолого-педагогическую поддержку ребят с особыми потребностями. Это позволит без больших бюджетных расходов значительно увеличить охват детей этими услугами», - сказал Касым-Жомат Токаев на пятом заседании НСОД.

    По словам Президента, Правительству нужно взять на особый контроль межведомственное взаимодействие трех профильных министерств – образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения.

    «Требуется обеспечить качественное исполнение Дорожной карты, рассчитанной на 2021-2023 годы. Необходимо улучшить скрининг детей раннего возраста, усилить деятельность социальных служб при организациях первичной медико-санитарной помощи», - заключил К. Токаев.


    Теги:
    Социальная поддержка Президент Президент Казахстана Заседание Нацсовета 25.02.2021 Общество Нацсовет
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