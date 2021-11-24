Ввести экспортную пошлину на некоторые виды сельхозпродукции предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Беззубая политика внешней торговли привела к тому, что наше сырье перерабатывают и «снимают сливки» соседние страны. Об этом заявил мажилисмен Ерлан Барлыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционно Казахстан и Россия являются основными производителями сельскохозяйственной продукции на Евразийском континенте. Сегодня, на фоне резкого роста цен на продовольствие во всем мире на 30-40%, как подчеркнул вчера первый Президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев, мы просто обязаны извлекать реальную выгоду из этих преимуществ. Такая возможность связана с переработкой данного сырья и дальнейшим экспортом продукции с высокой добавленной стоимостью», - сказал Ерлан Барлыбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Для этого, по словам депутата, имеются все необходимые производственные мощности. Однако сложившаяся в последние годы беззубая политика внешней торговли привела к тому, что наше сырье перерабатывают и «снимают сливки» совершенно посторонние структуры из соседних стран.

«Дошло до того, что из-за нехватки сырья, мельничные комплексы загружены на 35-40%, а маслозаводы – на 50%. Отсутствие переработки лишает внутренний рынок собственных продовольственных товаров. Это создает необходимость закрывать потребительский спрос импортной продукцией, импортируя инфляцию и подрывая курс национальной валюты. Проблема стала настолько очевидной, что с августа текущего года и Казахстан, и Россия стали вводить меры по ограничению вывоза сырья», - подчеркнул Ерлан Барлыбаев.

Было отмечено, что в нашей стране Минсельхоз ввел квотирование на экспорт зерновых и семян масличных культур. Однако квотирование – непрозрачный и крайне коррупциогенный инструмент, о чем уже сообщают в партию «Ак жол» предприниматели из регионов.

«Иногда квоту легче получить перекупщикам, чем тем, кто сам в условиях засухи с трудом вырастил урожай. Фракция «Ак жол» считает, что регулирование экономики должно проводиться рыночными методами. Например, в Российской Федерации вместо квотирования введена экспортная пошлина от 320 долларов США за тонну подсолнечника, 165 евро за тонну рапса. Такая мера обеспечивает равный доступ, а также сдерживает инфляцию на внутреннем рынке, снижает его импортозависимость и защищает национальную валюту», - добавил мажилисмен.